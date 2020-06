Dyt dyt båt - 100 nye elever sagde goddag

Derfor afviklede efterskolen søndag over middag »Nye elevers dag« som drive in. Her stod forstander Lars Jensen oppe på en scene og bød velkommen, mens i omegnen af 100 nye elever og deres forældre sad i bilerne og lyttede via Lundby Efterskoles egen radiokanal. Og da Lars Jensen takkede for indsatsen efter den første fællessang, kvitterede tilhørerne med dyt i hornet.