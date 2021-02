Det kan få stor betydning for vildtet, når der kommer store solcelleanlæg rundt om i kommunen. Derfor vil politikerne have tænkt hensyn til dyrene ind i solcelleplanerne. Modelfoto: Allan Nørregaard

Dyr skal sikres passage ved store solcelleparker

Vordingborg - 19. februar 2021 kl. 13:16 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Hele kommunen: Om ganske få år vil store solcelleanlæg i landskabet ikke være et usædvanligt syn rundt i Vordingborg Kommune.

Efter politikerne tilbage i 2019 udpegede arealer til større solcelleanlæg er det gået stærkt med at få afsat arealerne. Senest har kommunen fået en ansøgning ind for et 40 hektar stort solcelleområde øst for Ørslev, og en lokalplan for et område på godt 30 hektar ved Høvdingsgård ved Mern Hestehave er netop blevet endeligt godkendt af politikerne.

- Nu kan vi snart ikke få armene ned. Vi er lige ved at være i mål, forklarer Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknikudvalget.

Han er overrasket over, hvor hurtigt det er gået med at få omsat de udpegede arealer til konkrete solcelleprojekter.

- Det har virkelig sat gang i den grønne omstilling. Det er et stort skridt i den rigtige retning.

Et problem for dyrene

Foruden Ørslev og Høvdingsgård tæller solcelleprojekterne også Barmosen og Køng Mose. De vil sammenlagt fylde 466 hektar.

De store solcelleparker vækker dog nu også bekymring hos politikerne. Særligt er man bekymrede for, hvad solcelleparkerne vil få af betydning for områdets vildt.

- Når man planlægger solceller for så store arealer, så vil det kunne få betydning for vildtet i området. Derfor ønsker vi fra politisk side, at der skal tages mest muligt hensyn til dyrene, så vi sikrer, at de kan færdes frit og uhæmmet, forklarer udvalgsformanden.

Dyrenes frie bevægelighed har været meget debatteret de senere år. Blandt andet har Danmarks Jægerforbund råbt vagt i gevær i forhold til, at større og større dele af den danske natur bliver hegnet ind til stor gene for vildtbestandene.

Den bekymring deler man hos politikerne i Plan- og Teknikudvalget.

- Det er en ordentlig bid af naturen på Sydsjælland, der tages ud til solcelleanlæg. Derfor er det vigtigt, at vi husker dyrene, når der skal laves hegn rundt om solcelleparkerne, og det er noget, som vi vil være mere opmærksomme på fremadrettet, forklarer Michael Larsen.

Kan ikke helt undværes

Efter politikernes beslutning har forvaltningen været i dialog med det firma, der vil bygge solcelleanlægget ved Høvdingsgård, men her kan man ikke undvære indhegningen, lyder meldingen.

Firmaet oplyser, at trådhegn er et krav fra forsikringsselskabet, og at det etableres dels for at forhindre tyveri og dels for at forhindre uvedkommende adgang til anlægget. Det er et produktionsanlæg, og der er på tilgængelige kabler en spænding på 100-1500 volt, så der er også et element af personsikkerhed i hegningen, lyder meldingen.

Firmaet og kommunen er dog blevet enige om at tilpasse hegnet, så man til dels kan efterleve politikernes ønske.

Ved at hæve hegnet 20 centimeter over jorden vil mindre vildt kunne sikres fri passage.

»Det vil være en udmærket måde at gøre det på. Det vil sikre de fleste småvildtarter og padders frie færden. Det vil tilgodese alle almindelige arter fra mus til hare og ræv«, lyder det fra kommunens naturafdeling.

»Råvildt vil nok ikke gå under hegnet, medmindre de virkelig gerne vil ind på den anden side. Det større hjortevildt vil kunne passere udenom hegnet, men det er klart, at et så stort hegn vil ændre hjortevildtets normale trækruter«, tilføjes det.

Michael Larsen ærgrer sig over, at man ikke har kunnet finde en løsning for de større dyr, men han er glad for, at der trods alt er fundet et kompromis, der hjælper nogle af dyrene.