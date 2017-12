Se billedserie Freja holder den syv uger gamle hvalp Arthur, men dyrlæge Sanne Vinter Husted tjekker den.

Send til din ven. X Artiklen: Dyr skal også til læge mellem jul og nytår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dyr skal også til læge mellem jul og nytår

Vordingborg - 28. december 2017 kl. 16:11 Af Tekst og foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det føles som om, der er hunde overalt, da Freja på 11 og Niklas på 20 kommer ind på Ørslev Dyreklinik med deres fire hvalpe. De syv uger gamle firlinger farer rundt, gør lidt og slikker folks fingre, indtil to af dem angriber journalistens snørebånd. Der er liv på klinikken, og hundene er glade, skriver Sjællandske.

Lidt mindre kry er de, da de en efter en bliver sat på bordet, og dyrlæge Sanne Vinter Husted går dem igennem en efter en. De bliver vaccineret, chippet og får ormekur, og især sprøjterne er de ikke så begejstret for. Men det varer kun et øjeblik, så er de i gang med at lange ud efter deres brødre og søstre og alt, hvad der i øvrigt rør sig.

Det er hverdag mellem jul og nytår, og Sanne og hendes assistent Monica er på arbejde som på en helt almindelig dag. Onsdagen var travl, for 14 dyr gik igennem klinikken på fem timer.

- En langhåret kat skulle have ordnet pels, men da jeg opdagede, at tænderne var inficerede, og munden skulle ryddes, valgte ejeren at få den aflivet. Det er en race, hvor mange af kattene er disponeret for sygdommen, og ejeren burde faktisk gå tilbage til avleren og gøre ham ansvarlig for det. Det er et »forbrugerkøb«, men ikke ret mange ved, at man kan gøre ham ansvarlig. Det er avleren, der skal bevise, at katten ikke har været disponeret for det, mener Sanne Husted.

- En anden kat blev vaccineret, og en tredje fik behandling for et gammelt bidsår. To hunde fik beroligende nytårsmedicin, og en anden hund fik en medicinsk livmoderbetændelsesbehandling. To hunde blev behandlet for dårlig mave, og en hund blev vaccineret mod allergi, remser Monica op.

Torsdag blev noget mere rolig. Om formiddagen blev to hunde opereret. Det var mor og søn, hvor moderen blev steriliseret og sønnen kastreret. Når livmoderen bliver fjernet, er der mindre risiko for underlivssygdomme, og hunden tror heller ikke lige pludselig, at den er gravid. Operationen forhindrer, at hunden begynder at producere mælk, selvom den ikke skal have hvalpe.

Over frokost kom så de fire hvalpe, der er af racen shar pei. Det lyder kinesisk, og det er det også. Egentlig var det en kinesisk kamphund, men det var den ikke særlig god til, og så begyndte kineserne at servere hundene på middagsbordene i stedet for. I Danmark er det en meget sjælden hund, som på et tidspunkt var helt nede på omkring 20 eksemplarer.

Niklas, Freja og hendes far forsøger at holde styr på hvalpene. Freja holder dem en efter en på bordet, mens Sanne Husted tjekker øjne, ører, gebis og kønsorganer. Efter behandling bliver de vejet, og dyrlægen er imponeret over, så store de er, da de kun er syv uger. De tre af dem vejer omkring fire et halvt kilo, mens den største er oppe over fem. Som voksne vejer de 25-30 kg.

Det er familiens første kuld hvalpe. De har både moderen og faderen i hjemmet. Hvalpene koster 10.000 kr. stykket, og de er alle afsat.

Efter behandlingen er slut, går familien med de fire hvalpe, og der falder ro over klinikken igen. Lige indtil den næste patient kommer. Det skriver Sjællandske.