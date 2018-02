Dykning sætter gigtsmerter på pause

Find smerternes pauseknap Det er overskriften på et foredrag henvendt til mennesker, der er plaget af gigt. Fridykker Stig Pryds fortællr om sin metode, som er åndedrætsøvelser og som har betydet, at han de seneste fire år har holdt sig fri af medicin.

Stig Pryds fik konstateret psoriasisgigt i 2008. Det kostede ham et succesfuldt firma, et godt ægteskab og et aktivt liv med venner og sport og førte til førtidspension, et hus fyldt med hjælpemidler og et skab med stærk smertestillende medicin. Hans vej ud var åndedrætsøvelser, og de seneste fire år har han været medicinfri.