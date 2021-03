Travlhed op til nedlukningen 21. december, der dengang var planlagt til blot at vare til 3. januar. Foto: J.C. Borre Larsen

Du er nu nummer 33.813 i køen

Det var beskeden, hvis man tirsdag middag ville bestille tid til en klipning hos By Brink i Præstø. Som de fleste andre frisører landet over bruger By Brink den fælles landsdækkende tjeneste Hairtools til tidsbestillinger og regnskabsstyring. Den var rødglødende.