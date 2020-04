Regentparret var i 2013 på officielt besøg i Vordingborg Kommune. Her ses dronningen med Henrik Holmer (S). Foto: Hans Jørgen Johansen

Dronningen må vente på sin gave

Vordingborg - 16. april 2020

I dag fylder dronning Margrethe 80 år. Normalt bliver den slags fejret med pomp og pragt, men på grund af coronavirus er alle officielle arrangementer i forbindelse med fødselsdagen aflyst.

Dronningen har i stedet bedt om, at de blomster, danskerne måtte ønske at sende til hende, i stedet bliver sendt til ældre, der sidder ensomme i deres hjem.

Det betyder, at også den fælleskommunale gave - et maleri malet af elever i 3. klasse fra hver af landets 98 kommuner - er udsat på ubestemt tid.

- Vi har fået besked fra KL om, at malerierne vil blive overrakt, når vi kommer på den anden side af coronaen. Børnene nåede at male billederne, der står samlet på rådhuset i Præstø, fortæller Charlotte Grummesgaard Nielsen, chef for Dagtilbud og Skoler i Vordingborg Kommune.

- Skolerne har grebet det forskelligt an. Nogle har malet to-tre malerier, nogle har malet et pr. klasse, og nogle har malet et pr. barn. Så der står en pæn samling.

Eleverne i landets tredjeklasser fik til opgave at male et motiv, der skulle være en fri fortolkninger af de to temaer »Dronning Margrethe II« og »Et vartegn i min kommune«.

Alle landets 98 kommuner medvirker, og hver kommune udvælger ét maleri til den fælles gave.

De indrammede malerier skulle have været afleveret ved en ceremoni onsdag på Christiansborg Slotsplads, hvor dronning Margrethe skulle have deltaget. Det samme skulle en pige og en dreng fra hver kommune samt deres forældre.

Ceremonien er udskudt på ubestemt tid, og derfor er det maleri, der skal overrækkes fra til dronningen fra Vordingborg Kommune, ifølge Charlotte Grummesgaard Nielsen endnu ikke udvalgt. Den opgave har borgmester Mikael Smed (S) og formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie Nikolaj W. Reichel (S) til gode.

Oprindeligt var det tanken, at de efter at have valgt maleriet skulle overraske klassen og trække lod blandt børnene om at være med til overrækkelsen af gaven.

- Når det maleri, der skal overrækkes til dronningen, er valgt ud, er det tanken, at vi vil udstille de øvrige malerier på vores biblioteker og lignende steder, så alle børn, der har bidraget, kan se deres billede blive vist frem, fortæller Charlotte Grummesgaard Nielsen.