Skolebestyrelsesformand Kristina Themsen og skoleleder Casper Milandt drømmer om et skoleår uden en masse coronarestriktioner. PR-foto

Drømmer om et normalt skoleår

Vordingborg - 10. august 2021 kl. 18:05 Af Mille HolsT mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

På Svend Gønge skolen bliver dagene nu kortere, for at der kan være flere lærere på i de enkelte timer.

På Svend Gønge-Skolen har lærere og ledelse set frem til igen at slå dørene op for eleverne, men det er ikke uden skelen til de seneste to skoleårs udfordringer med corona.

- Vi drømmer om et skoleår uden for mange restriktioner grundet corona. Alle vores børn og voksne trænger til at have en skoledag så tæt på det normale som muligt. Vi trænger til at være sammen, lyder det fra skoleleder Casper Stentebjerg-Milandt.

- Selvom vi under Corona har lært meget om virtuel undervisning og virtuelle læringssamtaler, glæder vi os til et år, hvor vi forhåbentligt kan være meget mere sammen fysisk, fortsætter han og fortæller, at skolebestyrelsen og skolen i det kommende skoleår vil have ekstra fokus på et øget skolehjemsamarbejde, for samarbejdet med forældrene er, mener man på skolen, den bedste vej til at gøre eleverne så dygtige som overhovedet muligt.

Kortere skoledage I det nye skoleår vil man på Svend Gøngeskolen også gøre mere ud af holddelingen af eleverne.

- Vi har på Svend Gønge-Skolen valgt at afkorte skoledagene til fordel for flere to-voksentimer, for at kunne lave mere holddeling, differentiering og have et stort fokus på alle elevers trivsel, fortæller Casper Stentebjerg-Milandt.

Af hensyn til elevernes trivsel er det også vigtigt for skolens ledelse, at det er faste vikarer, der dækker undervisningen, når de faste lærere er fraværende.