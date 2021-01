Per Antonsen er initiativtager til den nye borgergruppe, der siden august har kæmpet for at få en ubrudt cykelsti hele vejen fra Langebæk til Lendemarke. Blandt andet er vejen her ved Langebæk vigtig for mange skoleelever. Foto: J.C. Borre Larsen

Drøm om cykelsti tættere på målet

Vordingborg - 11. januar 2021 kl. 09:17 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det kan være, at drømmen om en ubrudt cykelsti hele vejen fra Langebæk til Lendemarke snart kan gå i opfyldelse.

I hvert fald er der nu omsider fundet nye penge til statslige cykelstiprojekter.

Kort før jul vedtog et flertal af Folketingets partier en »aftale om grøn omstilling af vejtransporten«, som betyder, at der over de kommende tre år afsættes 520 millioner kroner til cykelstier fordelt med 30 millioner kroner i 2021 og 170 millioner kroner i de følgende to år alene til cykelstier langs statsvejene.

Derudover forventes det, at Folketingets trafikudvalg i starten af det nye år skal i gang med forhandlingerne om nye cykelstimillioner.

Meldingerne fra Christiansborg vækker glæde i den nye borgergruppe, der opstod i efteråret. I august samledes en kreds af borgere i Viemose Egnshus for at kæmpe for etableringen af en ubrudt cykelsti fra Langebæk til Lendemark.

En aktionsgruppe med repræsentanter fra Møn, Langebæk og Kalvehave blev dannet, og gruppen har lige siden været samlet godt og vel hver 14. dag for at gennemgå strategier og planlægge events.

- Vi har lagt mange planer, men vi er hele tiden blevet stoppet af coronaen. Vi ville blandt andet have lavet en aktion op mod jul med en stor flok cyklister, men det blev ikke til noget, forklarer Per Antonsen, der var en af initiativtagerne til den nye cykelstigruppe.

Et andet tiltag fra borgergruppen er et faktaark med en række argumenter for at få etableret cykelstien nu. Faktaarket blev på Folketingets officielle åbningsdag sendt til samtlige trafikordførere. Efterfølgende har borgergruppen fået svar fra en række af ordførerne, der er meget positive i forhold til at få prioriteret cykelstierne på strækningen.

- Mange af dem er meget forstående. Den respons, som vi har fået fra dem, kan vi ikke klage over, forklarer han og tilføjer, at gruppen er i tæt kontakt med folketingsmedlemmerne Kathrine Olldag (R) og Anne Valentina Berthelsen (SF) samt folketingskandidaten Brian Bressendorff (S).

- Vi er særligt glade for, at Anne Valentina bakker os så meget op. Hun er den eneste trafikordfører fra Sjælland. Det giver os en mere direkte vej ind, forklarer Per Antonsen.

Man kan følge med i borgergruppens arbejde på facebook-siden Flere cykelstier NU og på YouTube, hvor de lokale ildsjæle har lavet en video optaget langs de meget trafikerede veje uden cykelstier.