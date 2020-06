Dræbt 28-årig boede i Vordingborg

Til Ekstra Bladet fortæller den 28-åriges mor, at sønnen var single og boede i Vordingborg, hvor han var i gang med en efteruddannelse. Ifølge avisen var han på ferie hos sine forældre, da han blev slået ihjel med slag og knivstik. Den 28-årige mor har til Ekstra Bladet fortalt, at sønnen havde været med til en fest mandag aften og efterfølgende var blevet inviteret med til Nordskoven for at drikke nogle øl.

Den 28-årige er født og opvokset på Bornholm, men havde netop fået tilbudt job i en international brobygger-virksomhed.