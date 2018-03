Arkivfoto Foto: Jens Wollesen

Drabssag afventer mentalundersøgelse

Vordingborg - 14. marts 2018 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

Den 27-årige mand, der er sigtet for drabet på 34-årige Bettina Olsen fra Borre på Møn, har siddet varetægtsfængslet siden 16. november sidste år - og tirsdag blev der lagt yderligere fire uger til regnskabet, da han endnu engang gik med til en frivillig forlængelse af varetægtsfængslingen.

Den nye frist er dermed sat til den 10. april, men det kan til den tid også udmærket tænke sig, at anklageren vil gå efter endnu en forlængelse, da sagen endnu ikke er klar til en egentlig berammelse.

- Det, vi venter på lige nu, er en mentalundersøgelse, og så snart vi har den, er vi klar til at lave anklageskriftet, siger anklager Jeanette Wincentz Andersen.

Mentalundersøgelsen blev bestilt for et par måneder siden, men lader altså vente på sig.

- Det tager typisk et par måneder at få lavet sådan en, men vi skal have den fra retspsykiatrisk klinik i København, hvor der er meget travlhed, så det er ikke til at sige, hvornår vi får den, siger anklageren.

Derfor er hun heller ikke klar til at give et bud på, hvornår man er nået langt nok i sagen til at sætte en dato på selve retssagen.

- Men jeg tror faktisk, at vi nok kommer hen på den anden side af sommerferien, siger Jeanette Wincentz Andersen.

For familien er sagen stadig meget nærværende, selvom hverdagen efterhånden er vendt tilbage, fortæller Bettina Olsens fætter, Brian Arnsfeldt:

- Det er ikke en halv time siden, jeg hørte en sang med Danser med Drenge, som nogen har lagt op på hendes mindeside. Vi tænker rigtig meget over det. Hendes urne kom først i jorden i sidste uge, siger han.

Familien så helst, at retssagen kom i gang så hurtigt som muligt, så man kan få en slags afslutning på det, men har efterhånden indstillet sig på, at det godt kan tage nogle måneder endnu.

- Lige først, da en betjent fortalte os, at det kunne tage otte-ni måneder, var det som at få en spand koldt vand i hovedet, men sådan er det jo altså. Livet går bare videre - men det må godt være snart, at sagen kommer i gang, siger Brian Arnsfeldt, der selv har tænkt sig at være til stede i retssagen, de dage den kører.

- Bare for at få sat et punktum, siger han.