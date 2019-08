Vidnerne ved fredagens retsmøde fortalte om et forhold mellem Bettina Olsen og den 29-årige drabstiltalte mand, som var præget af mange skænderier og et heftigt temperament hos begge parter. Privatfoto bragt med familiens tilladelse

Drabet på Bettina: Anspændt stemning i retten

Vordingborg - 09. august 2019 kl. 14:59 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stemningen var til tider anspændt, da sagen om det formodede drab på Bettina Olsen fra Møn fortsatte fredag med afhøring af vidner.

Mest kom det til udtryk, da et af vidnerne efter at have taget plads i retslokalet erklærede med et blik rettet mod den 29-årige drabstiltalte mand, at han havde »lyst til at smadre hovedet på ham«.

- Så kan jeg bare tage dommen for det her, sagde han, da dommeren irettesatte ham og bad ham om at holde sig til sagen.

Vidnet var et af dem, der var indkaldt for at forklare om sit kendskab til forholdet mellem den 29-årige og Bettina Olsen, ikke mindst i forsøget på at få belyst, om vold var en jævnlig hændelse mellem dem eller ej. Men ligesom tidligere vidner kunne han mest fortælle om, hvad han havde hørt men ikke set.

Han beskrev parrets forhold som dysfunktionelt og fortalte, at Bettina på et tidspunkt havde søgt beskyttelse hos ham, da hun var bange for den tiltalte. Det forhindrede hende dog ikke i senere at vende tilbage til on-off kæresten, hvilket havde frustreret vidnet.

Han havde i et enkelt tilfælde set en mindre håndgemæng mellem de to, men havde ellers ikke med egne øjne set den tiltalte slå Bettina Olsen.

- Det er jo noget, der sker, når de har været alene, sagde han og belyste dermed ganske godt et af anklagemyndighedens problemer med at sandsynliggøre et mønster af vold: At det som oftest foregår bag lukkede døre og ikke til offentligt skue.

Dagens øvrige vidner kunne ikke bidrage med meget andet end lignende andenhåndsfortællinger om forholdet, men et par enkelte vidner, som ikke var en del af parrets omgangskreds, kunne dog belyse sagen fra andre sider.

En af dem, en ung kvinde, kunne fortælle om, hvordan hun havde været vidne til en episode ved Rema 1000 i Stege, hvor Bettina Olsen tilsyneladende var hoppet ud af bilen og ind i butikken, hvorefter den tiltalte havde hentet hende igen og båret hende tilbage i bilen - en hændelse, som den tiltalte også selv har fortalt om, og som han har forklaret med, at Bettina var stærkt påvirket på det tidspunkt og ikke sig selv.

Et andet vidne, som var den tiltaltes arbejdsgiver på det tidspunkt, Bettina Olsen forsvandt og døde, fortalte at hun kun kendte til parrets forhold gennem den tiltalte, men at hun alene på den baggrund opfattede det som usundt, og havde rådet ham til at »tænke med hovedet og ikke med pikken«, som hun forklarede det i retten.

Hun fortalte også, at den tiltalte nogle dage efter den dag, hvor han er tiltalt for at have dræbt Bettina Olsen, var kommet til hendes hus på Østmøn og havde fortalt, at Bettina var død, og at han lige kom fra sygehuset i Nykøbing Falster.

- Det undrer mig. Min dybeste følelse lige på det tidspunkt er, at han lyver. Der er noget ved måden, han fortæller det på, der er bare noget i vejen med det, sagde hun i retten.

Dagens sidste vidne var en kvinde, der har været gift med den tiltaltes far og kender den tiltalte gennem misbrugsmiljøet på Møn. Hun forklarede, at hun nogle dage før Bettinas død havde set parret i Stege. Bettina var i løb på vej mod biblioteket, mens den tiltalte kom gående cirka 20 meter bag hende.

- Jeg tror ikke, han så mig, men jeg hørte ham sige, »Den her gang slår jeg hende ihjel«, som om han talte til sig selv, fortalte vidnet.

Nogle dage efter var Bettina Olsen død, men anklagemyndigheden har altså et stykke vej endnu for at bevise, at det var den 29-årige mand, der gjorde det - og ikke følgerne af en bilulykke, sådan som han selv har forklaret det.

Næste retsmøde i sagen finder sted mandag den 19. august.

