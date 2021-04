Se billedserie Lige her, hvor Jacob Tinggaard står, skal de fire madpakkehytter opføres, så gæsterne har udsigt til en masse af dyreindhegningerne fra hyttterne. Foto: Mille Holst

Donation sikrer ly til gæsterne

Vordingborg - 23. april 2021 kl. 07:59 Af Mille Holst

Med en donation i ryggen kan Øens Dyr i løbet af de kommende måneder bygge fire madpakkehuse til sine gæster. Men der er også andre tiltag på vej, der skal øge legemulighederne og lette adgangen til dyrene.

Øens Dyr på Masnedø har netop modtaget 10.000 kroner af den andelsejede energi- og fibernetkoncern Andel. Pengene er til etablering af fire madpakkehuse i den lille zoologiske have, så besøgende kan finde ly, de dage, hvor vejret er dårligt.

Ifølge Jacob Tinggaard, der er daglig leder af Øens Dyr, vil madpakkehusene blive bygget inden sommerferien, men selvom pengene allerede er i hus, så venter den lille zoologiske have alligevel lidt med at gå i gang.

- Vi har søgt andre fonde også, siger Jacob Tinggaard, og fortæller at Øens Dyr har store planer med ekstra tiltag her i 2021.

Der er søgt om penge til en svævebane, en forhindringsbane, en stor sandkasse og en lille bondegård, hvor børnene kan lege med trædyr. Alt sammen elementer udarbejdet af firmaet Nicoleg, og det er netop derfor Øens Dyr lige venter på svarene fra de øvrige søgte fonde.

- Jo flere ansøgninger, der går igennem, des mere får Nicoleg at bygge, siger Jacob Tinggaard, der efterhånden synes, at det eneste Øens Dyr mangler er en god legeplads, hvor man både kan lege og hygge sig.

I øjeblikket er man i fuld gang med at bygge en stor bålhytte og der er kommet faste toiletbygninger til gæsterne - blandt andet med handicaptoilet. De fire madpakkehuse, der efterfølgende bliver bygget, skal ikke kun bruges til at gæster kan spise mad og søge ly, de vil også kunne bruges i forbindelse med Øens Dyrs juleaktiviteter

Der er også planer om en stor legeplads og

flere nye dyr i Øens Dyr. Foto: Mille Holst



Fokus på handicappede Fælles for de mange legeredskaber, som Øens Dyr har planer om at etablere, er at de alle skal kunne bruges også af kørestolsbrugere.

- I 2021 har vi specielt fokus på handicappede, siger Jacob, der her i foråret har fået kørt 80 tons grus på zoo'ens stier, så kørestole nemt kan færdes på dem.

Desuden har man den senere tid eksperimenteret med forskellige låger ind til de mange dyr, for at finde den, der på én gang er bedst for kørestolsbrugere og sikrer at dyrene ikke bliver lukket ud. Stort set alle zoo'ens dyr, må besøgende nemlig gå ind til i indhegningerne og de vil meget gerne klappes og aes og nusses om. Og de dyr, man ikke må gå ind til, bliver ind imellem taget ud på tur i haven, så besøgende kan se dem helt tæt på eller endda få lov at røre ved dem. Det gælder eksempelvis stedets slanger, varan og ugle.

Hos grisene, der pløjer jorden op med deres tryne, vil Øens Dyr støbe en platform lige indenfor lågen, så kørestolsbrugere også kan komme herind uden at risikere at sidde fast i et mudderhul.

De små mangustre er snu og venter blot på

en lejlighed til at bryde ud. Foto: Mille Holst



Et dyr må man dog hverken gå ind til eller få besøg af i parken: Mangusteren. Øens Dyr har en lille gruppe på seks mangustere i et anlæg, men de er ifølge Jacob Tinggaard små udbryderkonger. De aflurer, på hvilket tidspunkt dyrepasseren plejer at komme ind til dem for at fodre dem, og så står de på lur ved døren - klar til at stikke af.

Mangusterne kommer i øvrigt fra Ree park på Djursland, og det er meget usædvanligt, at et lille sted som Øens Dyr, har fået lov at overtage dyr fra en zoologisk have.

- Vi har fået dispensation fra Fødevarestyrelsen, som også er dem, der fører tilsyn med os, fortæller Jacob Tinggaard.

Ro til krudtuglerne For Øens Dyr er det netop meget vigtigt, at børnene kan komme helt tæt på dyrene og røre ved dem.

- Det er kendetegnende, at krudtuglerne, dem, der aldrig kan sidde stille, netop kan sidde stille og roligt i en halv time, når de får lov at sidde og nusse et dyr, fortæller Jacob Tinggaard, der samtidig erkender at der er mange holdninger til det.

- Det er en hvepserede at arbejde med dyr. Hvordan skal hestene have det, og marsvinene og grisene. Men vi har et godt samarbejde med kompetente folk, der støtter os og så har vi en fastansat dyrepasser, fortæller han.

Sælger til andre zoo Øens Dyr startede i 2018 - ikke som en zoologisk have, men som et tilbud til Startskuddets elever, som Jacob Tinggaard syntes ville have godt af at have med dyr at gøre.

- Jeg fik nogle grise og får, men så var der en mand, der en dag sagde, at vi da skulle have kænguruer, fortæller Jacob, der derefter oplevede at forbipasserende stoppede op ude på vejen for at kigge på kænguruerne.

- Så inviterede jeg dem indenfor, fortæller han, og sådan udviklede ideen sig gradvist fra kun at være et tilbud til STU-eleverne til også at blive en zoologisk have for lokalområdet og turisterne. Siden starten i efteråret 2018 har zoo'en fået flere og flere dyr. Her er alt fra bondegårdsdyr som høns, grise, får, geder og heste til krybdyr som varan, edderkopper, leguan og slanger. Men her er også marsvin og kaniner, aber, ugle og mange, mange andre arter. Snart kommer et nyt bur med latterfugle udlånt af House of Pyhons.

Fakta Øens Dyr drives af den frivillige bestyrelse Foreningen Øens Dyr

Den daglige drift varetages af beboere og elever på Fonden Startskuddets bosteder og skole For Øens dyr er det vigtigt, at man kan komme helt tæt på de enkelte dyr, derfor går man ikke så meget op i, om Alpacaerne nu også leverer god eller middelmådig uld. Alligevel oplever stedet, at der indimellem er særlig interesse for nogle af deres dyr. For eksempel har Øens dyr nogle Koi marsvin, som er dem man i Sydamerika har gående som husdyr og som man spiser. De bliver cirka 2,5 kilo tunge og er dermed en del større end de almindelige marsvin. Øens Dyr har for nyligt solgt et par eksemplarer til Københavns zoo, som var på udkig efter nogen med helt bestemte farver - og dem havde man på Masnedø.