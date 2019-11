Den unge mand har nu været i kontakt med ordensmagten i to tilfælde, og dommeren var klar i sin melding: - Dette er dig livs sidste chance, sagde hun. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Dommer: - Det er sidste chance Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dommer: - Det er sidste chance

Vordingborg - 08. november 2019 kl. 18:19 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er dit unge livs sidste chance. Næste gang ryger du i fængsel.

Dommer Lone Andersen tog den skrappe, men pædagogiske mine på, da hun torsdag belærte en 16-årig knægt fra Vordingborgområdet om konsekvenserne af sine handlinger, skriver Sjællandske.

Det var ikke første gang, han sad over for en dommer, og han havde tidligere fået en betinget fængselsdom med prøvetid på et år. Det år var ikke gået, da han 22. august stjal sin mors bil og kørte en tur op ad Kastrupvej. Men den unge mand, som er mindst to år fra at tage kørekort, blev standset af politiet, og derfor måtte han atter en tur i retten.

Der sad han så flankeret af sin far på tilskuerrækkerne, og det løb ikke stille af sig.

Knægtens personlige forhold blev læst op af anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Maya Hunicke, og da hun kom til passagen:

»Han har tidligere haft angstanfald og været indadvendt, men er nu udadreagerende og har lavt selvværd«, brød faderen ud i et højlydt grineanfald.

Den unge mand, som sad i vidneskranken, vendte sig om mod sin far og grinede med. Dommeren blev helt rød i kammen og fortalte faderen i uforblommede vendinger, at han skulle have respekt for retten og tie stille eller gå ud. Men det fik blot faderen til at protestere og sige:

- Men så skal det også være rigtigt, det der bliver sagt.

Lone Andersen irettesatte ham igen og tog lederskabet:

- Nu læser vi op, og så spørger jeg bagefter, og hvis du ikke er indforstået med det, må du gå, sagde hun.

Faderen lovede at holde mund.

Herefter udspillede sig en spørgsmål/svar runde, hvor dommeren forsøgte at gøre den unge mand klart, at hans handling var ualmindeligt dum, og at hun kunne sende ham direkte i fængsel på baggrund af hans tidligere betingede dom.

Den unge mands svar blev mere og mere ydmyge, og dommeren gentog flere gange, at dette var hans livs sidste chance. Han lovede at forbedre sig og følge Ungdomskriminalitetsnævnets anvisninger, og dermed slap han for at komme ind og ruske tremmer.

- Så vil jeg ikke se dig igen, formanede Lone Andersen. Hvis jeg ser dig navn igen, skal jeg sørge for, at det bliver mig, der dømmer dig, og så bliver det en ubetinget fængselsstraf næste gang.

Dermed blev det. Han fik 14 dages betinget fængsel og en bøde på 7.000 kr. Den nu dømte 16-årige luskede ud med faderen i hælene.

Det skriver Sjællandske