Jørn Rasmussen blevi byretten dømt til at betale 5000 kroner i bøde for ikke at tømme sin trixtank. Nu »fyrer« han forsvareren og forsøger at anke sagen. Foto: Claus Vilhelmsen.

Dom: Jørn vil hellere i spjældet end betale bøden

Vordingborg - 12. maj 2020 kl. 04:55

Jørn Rasmussen fra Masnedø nægter at tømme sin bundfældningstank på sin private ejendom på Masnedø, men den går ikke.

Mandag eftermiddag dømte Retten i Nykøbing Falster ham en bøde på 5000 kroner for at overtræde miljøbeskyttelsesloven.

- Jeg havde mentalt forberedt mig på, at jeg ikke ville få medhold, men jeg har det godt med mig selv, siger Jørn Ramussen.

Han betaler for tømningen via ejendomsskatten, men sagen drejer sig ikke om penge. For Jørn Rasmussen er der tale om et princip. Han mener ikke, at kommunen skal blande sig i, om han får tømt sin trixtank, når han ifølge egne målinger forurener lige så lidt eller mindre end andre.

Ifølge Jørn Rasmussen er de bakterier, som er nede i bundfældningstanken bedre end det kemikalie, som Vordingborg Spildevands tømningsoperatør FKS-Slamson tilsætter det vand, som de sprøjter ned i tanken, efter at de har tømt den.

Det var tilbage i 2008, at Vordingborg Kommune, vedtog et regulativ, der befaler, at bundfældningstanke skal tømmes mindst én gang om året. Siden 2011 er Jørn Rasmussens tank kun blevet tømt en enkelt gang. Derfor indskærpede kommunen i 2017, at også Jørn Rasmussen skal tømme sin tank. Det afviste han blankt, og så meldte kommunen ham til politiet.

Dårligt samarbejde

Jørn Rasmussen fortæller, at det gik helt galt under torsdagens retssag. Her kæmpede hans forsvarer, Bjarne Corvintus Klintbøl ikke for at få ham frikendt, men for at få den bøde på 2000 kroner nedsat, som anklagemyndigheden ville have Jørn Rasmussen til at betale om måneden, indtil han på lovligvis får fået tømt sin tank.

- Min forsvarer og jeg trak ikke på samme hammel. For mig handler sagen om miljøbeskyttelsesloven og ikke tømningsregulativet, men det fik jeg ikke præciseret nok, lyder det fra en ærgerlig Jørn Rasmussen.

Villig til at ruske tremmer

Ud over bøden på 5000 kroner skal Jørn Rasmussen betale sagens omkostninger, som i dette tilfælde er regningen fra forsvareren.

Den lyder på knap 19.000 kroner uden moms, men Bjarne Corvintus Klintbølgiver »efter omstændighederne« halv pris.

Jørn Ramussen oplyser til Sjællandske, at han vil anke dommen til Østre Landsret. Men det bliver ikke med samme forsvarer, for det var ifølge Jørn Rasmussen »en katastrofe«.

En ankesag kræver dog, at procesbevillingsnævnet giver grønt lys. Hvis sagen ikke for lov til at gå videre, nægter Jørn Rasmussen at betale de 5000 kroner.

- Så tager jeg de otte dage i spjældet, siger Jørn Rasmussen om domstolens straf, hvis han ikke betaler bøden.