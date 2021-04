Se billedserie Billedhugger Thomas Kadziola er glad for, at der nu er fundet en løsning, så »Den græske III« kan blive stående ved Kulturarkaden. Foto: Lars Christensen

Dodekalitten-kunstners værk får nu et fast hjem

Vordingborg - 09. april 2021 kl. 17:48 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det er egentlig lidt af en tilfældighed, at den kendte billedhugger Thomas Kadziolas værk »Den græske III« har stået ved indgangen til Kulturarkaden i de senere år.

Skulpturen skulle have været fjernet igen efter Kunstforeningen Vordingborgs store jubilæumsudstilling tilbage i 2018, hvor kunstneren havde hele fem af sine skulpturer med.

Kunstforeningen blev dog så vild med skulpturen ude foran indgangen, at man blev enig med kunstneren om at lade den stå, mens man i foreningen undersøgte mulighederne for at købe værket.

Salget har dog trukket ud, og derfor har skulpturen nu i flere år stået til låns. I mellemtiden er Thomas Kadziolas værker dog steget voldsomt i popularitet. Det unikke kunstprojekt Dodekalitten på Lolland har skabt enorm omtale af kunstneren og en stor efterspørgsel på hans værker.

- På trods af, at coronanen betyder ingen udstillinger og dermed intet salg, så oplever jeg, at jeg bliver rippet for værker, forklarer kunstneren.

Hos kunstforeningen har man længe godt været klar over, at det kun var et spørgsmål om tid, før skulpturen ude foran Kulturarkaden ville blive solgt til anden side. Derfor har det været vigtigt for foreningen at finde en løsning, så skulpturen kunne få lov at blive stående.

Corona gav mulighed

Løsningen har vist sig at komme fra uventet side. Det er nemlig coronakrisen, der nu har åbnet døren for kunstkøbet.

- Coronaen har medført, at vi har haft færre kunstudstillinger end normalt, og det har betydet færre udgifter for foreningen. De penge, der er sparet, har takket være kommunal velvilje været med til, at skulpturen nu kan blive stående, forklarer formand Torben Jensen fra kunstforeningen.

- I og for sig er det jo meget generøst af ham, at han har ladet den stå så længe, når han nu er blevet mere berømt. Heldigvis synes han også, at den bør stå her. Den passer rigtig godt her til, og mange af de besøgende i Kulturarkaden har været glade for den, forklarer formanden.