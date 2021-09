Charlotte Duval markerer 110 året for familiebutikken og sine egne 40 år i Tøjsperten. Og så glæder hun sig ove at Estate, der ejer ejendommen i Algade, har sat facaden i stand. Foto: Henrik Ekberg

Dobbelt rundt markeres i familieejet tøjbutik

Vordingborg - 02. september 2021 kl. 12:33 Af Henrik Ekberg henrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

110 år i familiens eje og 40 år som forhandler af herretøj fra samme landsdækkende kæde.

Disse runde dage markerer Charlotte Duval, indehaver af Tøjeksperten Sophus Jensen i Algade, i forbindelse med Kulturnatten fredag den 3. september.

Egentlig rundede den familieejede tøjforretning 110-året sidste år, men der var ikke så oplagt mulighed for en markering på grund af corona.

Derfor har Charlotte Duval besluttet sig for at slå butikkens runde dag sammen med sit eget 40-års jubilæum som forhandler af tøj fra Tøjeksperten.

De to runde dage fejres ikke med en reception, som ved butikkens 100-års dag for ti år siden, men i stedet med rabat til kunderne i forbindelse med Kulturnatten.

Elev i Korsør Charlotte Duval er eneejer af butikken, som hendes oldefar Sophus Jensen, grundlagde i 1910. Den blev i 1938 overtaget af hendes farfar Fritiof Jensen og i 1959 af Charlotte Duvals far, Knud Pallisgaard Jensen. Charlotte Duval blev kompagnon med sin far i 1996 og overtog stafetten i 2002.

Karrieren i Tøjeksperten begyndte Charlotte Duval for 40 år siden som elev hos Tøjeksperten i Korsør. Hun var også omkring kædens forretning i City 2 i Taastrup, inden hun kom hjem til familiebutikken i 1985.

Trods fire årtier med tøjsalg er hun slet ikke blevet træt af sit erhverv

Holder af at nørde - Det bobler stadig i mig, inden jeg skal ekspedere kunder. Jeg glæder mig hver dag til at se, hvilke kunder, der kommer ind i butikken, og til at finde det rigtige tøj til kunden. Det er også spændende at købe ind og pynte vinduer. Jeg bliver aldrig ked af de praktiske i jobbet. Det administrative er knap så spændende.

- Jeg kan også godt lide kunder, der nørder kvalitet og udfordrer mig fagligt. For eksempel med spørgsmål om tøjets kvalitet og miljøpåvirkning. Jeg elsker at læse om de nye varer og om, hvad det indeholder. Som specialbutik skal man kunne tilbyde en ekspertise og faglighed, som man ikke kan få i supermarkedet.

Tror på specialbutikker Charlotte Duval er da også på længere sigt optimistisk på specialbutikkernes vegne, når det drejer sig om konkurrencen med nethandlen.

- Selvom udviklingen i mange år har været, at flere køber ind på nettet, så tror jeg, at tingene på et tidspunkt vil vende med de kommende generationer. Det er for upersonligt og folk vil igen søge den service og viden, der er i specialbutikkerne, spår hun.

Charlotte Duval glæder sig i øvrigt også over, at femte generation i familien, hendes søn Mikkel på 22 år, følger i familiens fodspor, idet han er elev hos Tøjeksperten i Valby.

- Min far ville også have elsket at opleve femte generation i branchen.

Knud Pallisgaard Jensen var med til at starte Tøjeksperten-kæden i 1966, året efter at Charlotte Duval blev født. Så Tøjeksperten har været en del af hendes verden lige siden barndommen.

I dag er hun som selvstændig butiksejer franchisetager i kæden. Det vil sige, at hun kan bruge Tøjekspertens koncept, producentaftaler, netværk og brand til at drive sin forretning.

Stædig Tøjeksperten har i dag 111 butikker landet over. Cirka halvdelen er ejet af kæden, primært i de større byer og i storcentre, mens den anden halvdel, som i Vordingborg, er med i kæden som franchisetager.

Kun to af butikscheferne i de 111 butikker er kvinder og Charlotte Duval fik da også i sin tid af sin far at vide, at ingen kvinder har klaret den som butiksejere i kæden.

- Men jeg er stædig, understreger Charlotte Duval.