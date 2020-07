Pælehusene skal bygges på vandet udenfor Sukkerfabrikkens område og vil også omfatte en »pier«, badeanstalt, strand og cafeområde. Tegning: Sukkerfabrikken Møn

Direktorat siger ja til pælehuse på vandet

Vordingborg - 14. juli 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

Det har trukket længe ud, men Sukkerfabrikken i Stege kan nu konstatere, at man endelig har fået Kystdirektoratets godkendelse af det planlagte pælehusebyggeri på vandet ud for fabrikkens område. Det er første etape af fabrikkens samlede projekt om op mod 500 ferielejligheder på Sukkerfabrikkens område med tilhørende restaurationer, caféer og detailhandel - et projekt, der blev søsat for fem år siden under arbejdstitlen »Aquapark Møn« men nu blot går under navnet »Sukkerfabrikken Møn«.

Det samlede projekt er anslået til at ville koste i omegnen af 1,5 milliarder kroner, men det er kun første etape - byggeriet af 25 feriehuse på pæle med tilhørende badebro/pier, strand, badeanstalt, sauna og café - som direktoratet nu har nikket ja til. Tilladelsen er givet uden krav om miljøvurdering eller konsekvensvurdering men på betingelse af, at det samlede projekt ender med at blive gennemført. Hvis de efterfølgende etaper ikke bliver til noget, vil pælehusbyen med andre ord skulle fjernes igen.

Ansøgningsprocessen har været undervejs i over et år og har omfattet en stribe møder og korrespondence mellem Sukkerfabrikken og Kystdirektoratet samt en offentlig høring blandt naboer og interessenter, som først sluttede i november sidste år. Især naboerne i boligerne kendt som Vejerboden har udtrykt store betænkeligheder ved byggeriet, som de mener, vil virke forstyrrende for deres boliger.

Andre personer og foreninger har dog også været skeptiske overfor projektet, herunder Møns Marineforening og Møn Sejlklub, som begge mener, pælehusene vil virke generende for sejlads på Stege Bugt. Til gengæld har eksempelvis Vordingborg Kommune langt overvejende været positivt stillet overfor projektet.

Kystdirektoratet har givet naboerne i Vejerboden ret i deres indsigelse og har derfor krævet, at byggeriet flyttes en smule, så det stopper cirka ved skellet mellem Sukkerfabrikkens område og Vejerboden. De øvrige høringssvar har man dog ikke vurderet tilstrækkeligt problematiske til, at man har villet give afslag på ansøgningen. En del af begrundelesen for dette har været, at »Sukkerfabrikken Møn - eller »Aquapark Møn«, som det hed dengang - i 2015 var ét af 10 forsøgsprojekter landet over, som den daværende regering gav tilladelse til, og at man derfor ikke mener, at projektet kan ende med at danne præcedens for andre projekter.

- Det har haft den betydning, at vi har vurderet mere lempeligt i forhold til vores restriktive praksis, men ikke uden helt konkret vurdering og specifik begrundelse. Det har særligt været forholdene til nærmeste naboer på Vejerboden, som har vejet tungest i Kystdirektoratets overvejelser, skriver direktoratet i tilladelsen.

Samme sted begrunder man også fravalget af miljø- og konsekvensvurderinger med, at man ikke vurderer projektet vil have nogen forstyrrende indvirkning på Natura 2000 områder eller andre naturbeskyttede områder.

Der er fire ugers klagefrist på tilladelsen, og Bent Lykke, direktør for Sukkerfabrikken Møn, er derfor tilbageholdende med at blive alt for konkret med de videre planer.

- Nu skal den i høring i fire uger, og så tager vi den derfra. Bagefter skal vi have lavet en lokalplan, siger han.

Ifølge Bent Lykke har Sukkerfabrikken endnu ikke indgået aftale med nogen konkrete investorer.

- Der er investorer, der har vist interesse for det, men der er ingen, der vil bide til stålet, før der ligger en lokalplan, siger han, der håber, at Sukkerfabrikken kan begynde at gå i reelle forhandlinger med investorer i begyndelsen af næste år.