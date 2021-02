»Vi deler vejen« fik cyklister og bilister på Kostervej at vide sidste år, men ifølge Vejdirektoratets projektskitse kommer der til at gå mindst tre år mere, før vejen ikke længere skal deles. Foto: Lene C. Egeberg

Direktorat prioriterer cykelstier

Vordingborg - 22. februar 2021

Drømmescenariet ville være i år, men næste år er også fint.

Nogenlunde sådan lød det fra Michael Larsen, formand for Plan og Teknik i Vordingborg Kommune, da det i sidste uge kom frem, at Møn med strækningen fra Koster til Lendemarke er et af de 20 cykelstiprojekter, som der nu er sat penge af til via cykelstipuljen, som blev oprettet af regeringen, SF, de Radikale og Enhedslisten sidste år.

Michael Larsen og andre, der venter spændt på besked om, hvornår den mønske cykelsti bliver gennemført, må dog væbne sig med tålmodighed, for Vejdirektoratet er ikke klar til at melde ud endnu.

- Vi er gået i gang med at lave en tidsplan for alle 20 projekter, for vi vil selvfølgelig ikke kunne gå i gang med dem alle på samme tid, siger Maria Lønsmand Meiner, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Koster-Lendemarke projektet blev tildelt 42 millioner kroner fra cykelstipuljen, hvilket gør projektet til det næstdyreste af de 20 udvalgte.

Den oplysning kan man dog ikke bruge til at udlede noget af, fastslår Maria Meiner, men til gengæld kan man finde et fingerpeg om den samlede fordeling af puljemidlerne, mener hun.

Der er nemlig sat 30 millioner kroner af i 2021, og 170 millioner kroner i både 2022 og 2023 til selve anlæggene.

- Så man vil altså gerne have projekterne lavet indenfor en overskuelig årrække, siger hun.

Selv hvis Koster-Lendemarke allerede nu stod øverst på prioriteringslisten, måtte Michael Larsen dog pakke sine ønsker sammen om en færdig cykelsti klar til højsæsonen i 2022. Det viser det stamblad, som Vejdirektoratet allerede har udarbejdet på strækningen i forbindelse med tidligere projektering af cykelstien.

Af denne korte beskrivelse fremgår det nemlig, at en gennemførelse af projektet ventes at tage tre år fra det øjeblik, der er givet en bevilling. Der skal blandt andet gennemføres en VVM-screening og tages hensyn til, at området er omfattet af ikke blot strandbeskyttelseslinjen, men også indeholder tre slags beskyttet naturtyper, Natura 2000-område og fredningsområder.

- Projektets tidsplan afhænger af en eventuel VVM-screening og om evt. arealerhvervelser kan indpasses i Kommissarius´ plan for ekspropriationer, hedder det i stambladet.

Heraf kan man også læse det skitseprojekt, der allerede er udarbejdet og som politikerne havde at tage stilling til, da cykelstipuljen blev fordelt.

»Fra Lendemarke (Stege) etableres en 3,0 m bred dobbeltrettet cykelsti i vejens nordlige side frem til den lille landsby Tjørnemarke. Skillerabat etableres indenfor byzone i Lendemarke med en bredde på 1,0 m og uden for byzone med en bredde på 3,0 m. I den østlige ende af stien (i Lendemarke) og umiddelbart øst for Tjørnemarke etableres en krydsningshelle på Kostervej.

Gennem Tjørnemarke og videre frem til Vigenvej ved Koster etableres enkeltrettede cykelstier i hver vejside. Cykelstierne er 1,8 m brede igennem Tjørnemarke og afgrænset til kørebanen af kantsten, mens de på strækningen fra Tjørnemarke til ca. 400 m øst for Vigenvej er 2,2 m brede og adskilt fra kørebanen af en 3,0 m bred skillerabat. På de resterende ca. 400 m fra km 5,440 til Vigenvej etableres cykelbaner - primært pga. at en del af hovedlandevejen i nordsiden ligger tæt på strandbeskyttelseslinjer og Natura 2000-områder.«