Bolette Christensen tiltrådte som ny chef for Vordingborg Erhverv 1. oktober i år. Vi har talt med hende om vejen dertil. Billedet er taget i forbindelse med overrækkelsen af årets Erhvervspris i Vordingborg.Foto: Michael Thønnings

Send til din ven. X Artiklen: Direktør sværger til det lange seje træk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Direktør sværger til det lange seje træk

Vordingborg - 02. januar 2021 kl. 09:04 Af Mille holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Bolette Christensen har været direktør for Vordingborg Erhverv siden 1. oktober i år. Vi har taget en snak med hende om det arbejde, der venter i det nye år samt om hendes vej fra elevrådsformand til direktørposter i toppen af dansk erhvervsliv. Den 1. oktober i år tiltrådte Bolette Christensen som ny direktør for Vordingborg Erhverv.

Hun har de seneste tre år arbejdet som ghettorepræsentant for regeringen og har tidligere været administrerende direktør i BØRNEfonden samt direktør i Dansk Industri. Derudover har hun en masse bestyrelsesarbejde med i bagagen, blandt andet som formand for Kunstmuseum Brandts.

Bolette Christensen fortæller selv, at hun som ung ikke havde planlagt sin karriere og specifikt tænkt, at hun en dag ville være direktør i dansk erhvervsliv, men set i bakspejlet, var der dog noget, der pegede i den retning.

- Helt fra Folkeskolen har jeg altid været med i organisationslivet. Jeg var elevrådsformand og blev senere fælles fælles elevrådsformand i Greve Kommune. Kigger man på ledere i dag, kan man se at de gerne har haft en idrætslederpost eller været spejderleder og lignende, fortæller Bolette Christensen og fortsætter:

- Jeg havde ingen ambitioner om at blive leder og havde ingen karriereplan. Men jeg lægger omvendt ikke skjul på at jeg godt kan lide at være leder.

Fokus på samfundet Det lå ikke umiddelbart i kortene, at Bolette Christensen skulle tage en akademisk uddannelse, for ingen af hendes forældre er akademikere. Men Bolette Christensen blev i 1991 uddannet cand.psych. fra Københavns universitet, hvor hun havde organisationsudviklingspsykologi som speciale.

- I starten ville jeg bare læse psykologi, fortæller Bolette Christensen, der stod mellem valget af enten psykologi eller statskundskab.

- For jeg har altid haft en politisk interesse og interesseret mig for samfundsmæssige forhold, siger hun, og det var langt hen ad vejen en inspirerende lærer, der i sidste ende var udslagsgivende for, at Bolette Christensen valgte psykologistudiet.

- Det gik op for mig i løbet af min studietid, at jeg nok ikke skulle arbejde på eksempelvis Sankt Hans. Jeg var mere interesseret i, hvordan man med enkle spørgsmål, kan flytte mange ting; det opdagede jeg også gjaldt virksomheder, fortæller hun og i erhvervslivet fandt hun netop koblingen mellem psykologien og samfundsforholdene.

- Det handler jo om samfundsforhold alle steder, hvor jeg har været, konstaterer hun.

- Det har været meget forskellige opgaver, men når dagen er omme, har det altid handlet om ledelse. Så på den måde er det det samme, mener hun.

- Jeg har næsten altid også arbejdet med de lange perspektiver. Om det er i Vestafrika, hvor vi prøvede at gøre det bedre for børn og familier eller det er i erhvervslivet herhjemme. Det er det lange seje træk, det handler om. Passion og patience, siger hun og det er samtidig nøgleordene for det arbejde, der venter hende som direktør for Vordingborg Erhverv.

- Man er nødt til at kigge meget langt ud i fremtiden, mener Bolette Christensen, der allerede i sin tid hos Dansk Industri blev bekendt med planerne om Femern Bælt broforbindelsen, som nu er besluttet politisk og bliver bygget.

- Vi skal ikke undervurdere, hvilken betydning det får, når broen kommer. Hvis man ikke allerede har sat nogle ting i gang, så bliver man sat af, mener hun og prøver derfor at se for sig, hvad der kommer til at ske, når forbindelsen er en realitet, sådan at erhvervsliv, kommune og borgere på forhånd kan forberede sig.

- Hvad kan vi gøre som kommune for at blive ved med at være attraktive? Hvordan får vi så meget bosætning som muligt, så vi får bedre velfærd og bedre forhold for erhvervslivet? Det er tandhjul, der trækker, forklarer direktøren, der ikke lægger skjul på, at det er svært at se ind i fremtiden.

- På det tidspunkt (hvor Femern Bælt forbindelsen er en realitet, red.) har vi måske førerløse biler og busser og lastbiler. Vi ved i al fald, de er på vej; det ligger ude i horisonten. Der kommer også nye logistikformer, andre lagerforhold. Måske har vi andre forretninger end i dag. I år har der været mere salg på nettet end nogensinde før. Det er også på grund af Covid-19, siger Bolette Christensen, men bemærker at nethandelen også har andre årsager.

Udvikling eller afvikling For direktøren i Vordingborg Erhverv ligger der en væsentlig opgave i at holde fokus på erhvervsklimaet i Vordingborg Kommune, for virksomhederne er en vigtig brik i udviklingen af Sydsjælland med mere bosætning, flere arbejdspladser, større velfærd.

- I den forbindelse er det vigtigt, at erhvervslivet står sammen uanset hvor forskellige virksomhederne er, mener Bolette Christensen.

- De skal være aktive med- og modspillere og konstruktive samarbejdspartnere, synes hun.

I Vordingborg Kommune er der især mange små enkeltmandsvirksomheder. Mange etablerer deres eget og samarbejder på kryds og tværs. Men for erhvervsdirektøren er det også vigtigt, at mange af disse mindre virksomheder vokser.

- Det, der betyder noget, er jo, at du får ansat medarbejdere, siger hun, men erkender, at det afhænger af branche. Hun slår samtidig et slag for, at man ikke skal undervurdere dem, der sidder alene og laver "et formidabelt arbejde", som hun siger. Nogen har ganske enkelt bare et godt produkt eller en god serviceydelse.

Hvis Vordingborg Kommune i fremtiden skal kunne levere en god service, en god ældrepleje og ordentlige skoler, kræver det skatteindtægter, og det fås ved øget bosætning og flere arbejdspladser.

- Hvis man ikke udvikler og investerer, så kan man risikere at afvikles. Det er sindssygt vigtigt at være opmærksom på, mener Bolette Christensen, hvis stærkeste våben mod afvikling er samarbejde og dialog.

- Folk håndterer forandring forskelligt, så det er vigtigt at kommunikere og forklare, hvorfor gør vi det, vi gør og hvordan, mener erhvervsdirektøren.

- Nogen er hurtige til forandringer, andre er langsomme. Sådan er det også i erhvervslivet, siger Bolette Christensen og forklarer, at alle i dag er vant til e-mails og sms'er, mens der eksempelvis stadig er mange, der ikke har lært at bruge de digitale platforme Zoom og Teams.

Tre fokuspunkter Bolette Christensen har de seneste fem år haft sommerhus på Møn og da hun blev ringet op og opfordret til at søge stillingen som direktør for Vordingborg Erhverv, slog hun til.

Allerede den første måned af sin ansættelse nåede hun at besøge mange af områdets virksomheder, inden coronaen igen lukkede landet ned.

- Jeg har mødt et erhvervsliv, der er positivt og godt er klar over, at der skal ske noget. Det handler om at se mulighederne og dermed også at kunne se nogle perspektiver ude i fremtiden, der kan gøre noget godt for flere.

Som direktør for Vordingborg Erhverv er der især tre punkter, der optager Bolette Christensen. Det ene er Klintholm havn projektet og Kriegers Flak, som hun mener vil vokse i fremtiden - ikke mindst set i lyset af EUs udmelding om, hvor meget strøm, man forventer verdensdelen har brug for i fremtiden.

Det andet punkt er motorvejsafkørslerne - ikke bare Afkørsel 41, som man i Vordingborg Erhverv nu omtaler som Business Parc Vordingborg, men også de øvrige afkørsler i både Vordingborg Kommune og i nabokommunerne.

Og endelig er det tredie punkt Femernforbindelsen.

Samarbejde er nøglen til succes, mener Bolette Christensen og jo flere, der er med til at sætte Vordingborg på både Danmarkskortet og verdenskortet, des bedre for os alle. Her trækker mange allerede et stort læs, mener hun og nævner eksempelvis Vordingborg havn, Afkørsel 41 og Klintholm Havn.

- Jeg tror, man skal arbejde rigtig meget på tværs af kommunegrænser. Der er ikke mange, der kan klare sig alene. man har brug for stærke samarbejdspartnere og relationer, siger Bolette Christensen og forklarer, at eksempelvis etableringen af en stor virksomhed i én kommune også får betydning for de øvrige kommuner i området.

- Jeg arbejder ud fra det lange seje træk samt gåpåmod og engagement. Det at lægge linien og gå ud og kommunikere med mennesker om, hvad man vil gøre, det er alfa og omega, mener hun og er overbevist om, at det at skabe bedre bosætning handler om udviklingen af skolerne og sikre gode rammevilkår.

- Det er også en vigtig del af det at drive virksomhed. Vi bliver mere og mere krævende i forhold til, hvor vi sender vores børn hen, men der er rigtig mange, der for eksempel gerne vil flytte ud af København. Så vi skal gøre opmærksom på Vordingborg i storbyen, siger hun.