Din Skobutik flytter til ny butik på Stentorvet

Vordingborg - 13. februar 2021 kl. 13:00 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Til marts flytter Din Skobutik fra Algade 55 til Stentorvet. Her får butikken dobbelt så meget plads at boltre sig på. Mens butikkerne er lukket ned på grund af coronapandemien, er Gerda Krog, indehaver af Din Skobutik i Vordingborg, i fuld gang med at planlægge fremtiden for sin butik. Den 15. marts flytter butikken til nye lokaler ved Stentorvet.

Det er lokalerne til den tidligere fysioterapi i "Irmapassagen", Algade 83F, der kommer til at danne rammen om den nye skobutik, der således bliver nabo til Skjold Burne, Mister, Kop & kande samt Bog & Idé.

- Jeg får noget mere plads, siger Gerda Krog og forklarer, at selve butikken bliver omkring dobbelt så stor som den nuværende. Hele 192 kvadratmeter plus et stort lager.

- Sko kræver et rimelig stort lager på grund af skokasserne, fortæller hun og lægger ikke skjul på, at det at drive butik i øjeblikket giver urolige nattetimer.

- Med de her tider har man lidt ondt i maven, men nu glæder jeg mig helt vildt, siger hun og håber, at det bliver muligt at åbne den nye butik i midten af marts.

- Ellers bliver det når vi får lov til det, siger hun fortrøstningsfuld.

Mere plads Gerda Krog har taget nogle nye skomærker ind i sin butiks sortiment efter at konkurrenten Skoringen lukkede. Det har sat ekstra pres på pladsen i butikken. Hun glæder sig derfor til at få bedre muligheder for at præsentere varerne i den nye butik.

Hvilke muligheder Gerda Krog får for at markere åbningen af sin nye butik er på grund af corona meget uvist.

- Vi får jo sandsynligvis ikke lov til at være mange samlet. jeg havde jo ellers forestillet mig nogle dage med rabatter, men det må afhænge af, hvor meget vi må til den tid, siger hun.

Alle medarbejdere fra Din Skobutik flytter med til Stentorvet og butikkens åbningstider vil være som hidtil. Det er lokalerne og nogle skomærker, der er nye.