Udvalgsformand Michael Larsen (R) havde hellere set et fysisk borgermøde om havneudvidelsen, men det digitale møde var bedste alternativ, forklarer han. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Digitalt møde »ikke helt tilfredsstillende« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Digitalt møde »ikke helt tilfredsstillende«

Vordingborg - 07. maj 2021 kl. 05:14 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der var allerede inden i mandags stor utilfredshed med at gennemføre borgermødet om havneudvidelserne via nettet, og den utilfredshed blev bestemt ikke mindre under borgermødet, hvor kommunens folk flere gange løb ind i tekniske problemer.

Først var der problemer med at få vist PowerPoint-præsentationen, der forklarede om de to lokalplansforslag. Senere frøs billedet af havneformand Poul A. Larsen, så man kun kunne høre men ikke se ham. Da spørgerunden gik i gang, drillede teknikken også, så flere af spørgende ikke kunne tænde deres mikrofoner. Det betød, at de første, der havde meldt sig på talerrækken, først kom til orde meget senere.

- I perioder gik det sådan set nogenlunde, men det var ikke helt tilfredsstillende, erkender udvalgsformand Michael Larsen (R), der har mødt meget kritik for at bryde sit løfte om et fysisk borgermøde.

Han står dog fast på, at det digitale borgermøde var den bedste løsning, når nu samfundet endnu ikke er åbnet nok op til at kunne tillade store borgermøder.

- Der var omkring 120 tilmeldte til mødet, og der deltog lidt over 90. Så mange ville vi ikke kunne have samlet til et fysisk møde på det tidspunkt, forklarer Michael Larsen.

- Jeg synes også, at vi fik samlet nogenlunde op på det hele i løbet af mødet, tilføjer han.

Lyder som Anders And Undervejs på mandagens borgermøde påpegede flere af deltagerne, at de bestemt ikke var begejstrede for den digitale mødeform.

- Lyden er meget dårlig. Det lyder som Anders And en gang i mellem. Jeg er meget ked af, at man ikke, som det ellers blev lovet på skrift, gennemførte det som et fysisk borgermøde. Det her er en meget dårlig beslutning, fortalte Ditte Laustrup-Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening blandt andet.

Michael Larsen kalder det digitale borgermøde for det bedste alternativ, kommunen havde til rådighed. Man kunne nemlig ikke blive ved med at udskyde mødet, forklarer han.

- Vi har behov for at få fremdrift i de her lokalplansforslag, og det har vi af to grunde. Det betyder meget for havnen at vide, hvor de står, men det betyder også meget for vores planafdeling i kommunen. De har rygende travlt i øjeblikket og sidder med 20 lokalplansforslag på forskellige stadier. Vi er nødt til at få behandlet nogen af de lokalplaner, så de ikke bliver ved med at hobe sig op, forklarer udvalgsformanden og tilføjer, at der især inden for de senere år er sket en voldsom stigning i nye lokalplansforslag.

- Det er en travl tid. Der er gang i hjulene mange steder, forklarer han.

Udvalgsformanden håber, at de mange deltagere trods alt fik noget ud af det digitale borgermøde.

- Jeg synes, at budskaberne kom fint ud, og at mange kom til orde, også selvom der var meget lidt fokus på lokalplanerne og det mere drejede sig om historikken, fortæller udvalgsformanden.