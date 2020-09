Der blev delt sække ud fra Torvet i Stege, og det var også her, indsamlerne returnerede med deres »høst«. Foto: Lene C. Egeberg

Det vrimlede med skod, dåser og plastik

Vordingborg - 19. september 2020 kl. 15:58 Af Lene C. Egeberg

Miljøbevidste borgere fra Stege og omegn havde nok at se til lørdag, hvor blandt andre Stege Lokalforum, Møns Svømmeklub og Møns Handelsstandsforening var med til at arrangere den lokale del af »Hold Danmark Rent«-kampagnen.

For selvom kampagnen efterhånden har kørt i flere år, så er der desværre stadig mange, der ikke kan finde ud af det med at lade være med at svine i naturen.

Plastik i alle afskygninger, flasker, dåser, hundeposer med efterladenskaber indeni, knust asbest og så især storsynderen - cigaretskod - blev indsamlet i store mængder af de frivillige, der dukkede op til indsamlingen.

Allerede fra om formiddagen var de første 15-20 deltagere mødt op for at få udleveret affaldssække, og da indsamlingens primus motor, Jeannet Falkenstrøm, med fire andre drog ud på Noret Rundt for også at samle der, var der andre frivillige, der de næste fire timer sørgede for at holde styr på det indsamlede affald på Torvet.

- Det var lige før, vi ikke kunne komme ud af byen, fordi der var så mange cigaretskod, der skulle samles op, fortæller Jeanett Falkenstrøm.

Affaldsmængderne var også store ved Klintevej, men da Noret Rundt-gruppen kom frem til de steder, der er yndede mål for gåture i nærområdet, så det straks bedre ud.

- I virkeligheden er vi jo glade, hvis vi ikke finder ret meget affald, siger Jeanett Falkenstrøm.

Tilbage på Torvet stod Jakob Lind, formand for Møns Svømmeklub, som havde haft 12 medlemmer ude at samle affald - og som i øvrigt havde sørget for gule veste og affaldsgreb til alle de frivillige.

- Vi har gået på havnen og volden, og vi havde vel omkring fire fyldte poser med tilbage. Det er alt fra plastic til hundelorte i poser - det er simpelthen så åndsvagt, at man samler lorten op i en pose, og så smider den væk, sagde han.

Dagens resultat endte med 100 kilo indsamlet affald - heraf blandt andet cirka 300 stykker plastik, 10 mundbind og cirka 150 dåser. Dertil kommer tomme cigaretpakker, skod, småflasker som Underberg - og slikpapir.