Det var spændende så længe det varede

Byens Tøjhus lukker. Ophørsudsalg starter på mandag. Foto: Mille Holst

Vordingborg - 12. marts 2021 kl. 16:05 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Mange års sygdom får nu Ingelis From til at lukke sin butik Byens Tøjhus. På mandag starter ophørsudsalg. På grund af længere tids sygdom har Ingelis From besluttet at lukke sin butik Byens Tøjhus.

Hun lægger ikke skjul på, at det har været en meget svær beslutning at tage, men omvendt glæder hun sig over, at det hverken er corona eller konkurs, der er årsagen.

- Årsagen er helbredet. Jeg har været kronisk syg gennem længere tid, og det bliver aldrig bedre, siger hun og har endda været i flexjob i sin egen butik. Men det har været svært for Ingelis From ikke at kunne lægge de mange timer i butikken, hun tidligere gjorde.

- Det har været så svært. Jeg vil gerne være i butikken 60 timer om ugen. Det kan jeg bare ikke, siger hun og fortæller, at det ellers var nu, hvor børnene er blevet voksne, at hun skulle have givet den en skalle i butikken. Men sådan skulle det ikke være og Ingelis har nu valgt at prioritere anderledes i sit liv.

- Der er vigtigere ting i livet end butikken, siger hun, men er samtidig ked af at skuffe sine faste kunder.

- Der er mange i kundegruppen, der er meget trofaste, og jeg ved, de bliver kede af det, siger hun.

Slut med Tøjbussen Sammen med butikslukningen lukker også Tøjbussen ned, som Ingelis har kørt rundt til kommunens plejecentre, så beboerne har kunnet handle nyt tøj.

- Den har på grund af corona været lukket ned sidste forår og hele efteråret og nu også denne forårssæson, og jeg tror ikke, den kommer i gang i år overhovedet, siger Ingelis From, der derfor ikke har gjort noget forsøg på at afhænde Tøjbussen til anden side. men heller ikke butikken har hun forsøgt at sælge til andre:

- Jeg lukker, for hvem har mod på at starte i de her tider, siger hun og havde aldrig troet at hun skulle komme til at opleve et år som det seneste med nedlukninger, pandemi og restriktioner.

Selvom coronaen har været streng, så har den ikke lagt en dæmper på Ingelis Froms glæde ved sin butik og sit arbejde.

- Det har været spændende, så længe det varede, siger hun.

Ingelis From var medarbejder dengang den tidligere indehaver åbnede Byens Tøjhus i 2008; i 2012 overtog hun forretningen og i 2017 flyttede hun den til de nuværende lokaler i den tidligere Mister-bygning på Algade 58.

Ophørsudsalget starter mandag 15. marts og varer til butikken er tom.