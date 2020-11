Et højt men også ualmindeligt skævt juletræ står nu klar til at blive tændt på Svend Gønges Torv i Præstø.Foto: J.C. Borre Larsen

Det skæve træ i Præstø

De fleste kender det skæve tårn i Pisa, men nu kan man bryste sig med at have det skæve træ i Præstø.

- Det har givet god omtale. Der er mange, der har moret sig over udseendet og skrevet, at der skal være plads til skæve eksistenser og den slags, lyder kommentaren fra Rasmus Evind, formand for Præstø Handel- og Erhvervsforening.