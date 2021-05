Michael Larsen (R), til venstre og Ronni Lykkehus (V) stod på hver sin side i sagen om trafikafvikling i Storegade, men det var sidstnævnte, der sammen med en stribe andre partier løb med sejren og fik lagt låg på en ensretning af gaden. Foto: JC Borre Larsen

Det løser ikke problemet - men vi siger ja alligevel

Vordingborg - 26. maj 2021 kl. 19:20 Af Lene C. Egeberg

Det var et noget sælsomt skue, der udspandt sig under kommunalbestyrelsens møde onsdag aften, da medlemmerne behandlede sagen om en mulig ensretning af Storegade.

For selvom der fra flere kanter lød en konstatering af, at man ikke løser de forventede trafikale problemer i gaden henover sommerens turistindryk ved at smyge sig udenom en ensretning, så bliver det ikke desto mindre det, der nu kommer til at ske.

Flertallet af kommunalbestyrelsen valgte nemlig at tilslutte sig et ændringsforslag fra Ronni Lykkehus, som lagde sig tæt op at det forslag, de erhvervsdrivende selv er kommet med. Det betyder, som beskrevet i Sjællandske onsdag, at der ingen ensretning bliver - heller ikke ved Mølleporten, hvor man i stedet piller en del af stilladset ned for igen at bane vej for kørsel i begge retninger. Samtidig ensretter man Møllebrøndsstræde væk fra Storegade. (Det fremgik i første omgang af denne artikel, at man også ville ensrette Rådhusgade i retning mod Storegade, men det er baseret på et tidligere forslag, og var taget ud, da kommunalbestyrelsen behandlede sagen onsdag).

Mens det var Venstres Ronni Lykkehus, der fremlagde forslaget, så havde en stribe partier allerede tilsluttet sig det. Bag det står derfor ikke blot Venstre men også Socialdemokratiet, Alternativet, Dansk Folkeparti, de Konservative samt løsgænger Jesper Bering Poulsen, og dermed må man sige, at de erhvervsdrivende - anført af Dennis Bang fra Hos Bang - har haft stor succes med at få deres ønske gennemtrumfet.

At mange af kommunalbestyrelsesmedlemmerne var lidt loren ved tanken kom dog tydeligt frem i debatten, hvor flere erkendte, at forslaget ikke på nogen måde løser de trafikale problemer, der kan forudses, når lange køer af turister og fastboende skal gennem byen og videre ud østpå.

- Der er ingen tvivl om, at uanset hvilket forslag, vi vedtager, så vi det gå ud over nogen. Det her løser ikke de lange køer fra Lendemarke, men når vi alligevel gør det, så er det fordi, vi ikke mener, det er i år, vi skal eksperimentere med en ensretning - de handlende har allerede været hårdt ramt. Så borgerne på Møn må væbne sig med tålmodighed mod til gengæld at have butikker i Storegade året rundt, sagde eksempelvis Brit Skovgaard (S).

Andre var på samme linjer, blandt andre Nye Borgerliges Heino Hahn, som forudså, at en ensretning af Storegade vil resultere i butiksdød i Storegade, ligesom man har set det i Vordingborg, og derfor også bakkede op om ændringsforslaget fra de andre partier.

To skilte sig dog ud: Enhedslistens Mette Gerdøe-Frederiksen og de Radikales repræsenteret ved Michael Larsen, der er formand for Plan- og Teknikudvalget, hvor det oprindelige forslag om en ensretning resten af 2021 ellers stod til vedtagelse tidligere på måneden, inden Ronni Lykkehus brugte sin standsningsret og sendte sagen i kommunalbestyrelsen.

Michael Larsen havde dog ikke ændret mening om, at en ensretning er den eneste gangbare løsning på sommerens trafikpres i Stege.

- Det er tilsyneladende den eneste måde, vi løser det trafikale problem især ved Storebro, sagde han.

Michael Larsen valgte derfor helt at undlade at stemme for ændringsforslaget ud fra en forventning om, at det nu vedtagne forslag uundgåeligt vil føre til så meget kaos i Stege i løbet af sommeren, at hans udvalg alligevel må tage sagen op igen senere.

- Jeg vil undlade at stemme, for når det her går i skuddermudder - og det gør det - så ender det igen i vores udvalg, og så må vi jo tage det op til den tid, sagde Michael Larsen.

Også Mette Gerdøe-Frederiksen valgte at undlade at stemme.

- Jeg synes, det er meget tankevækkende, at vi sidder 29 medlemmer og vedtager noget, som ikke løser problemet. Jeg synes faktisk, det er ansvarsforflygtelse, sagde hun, der også udtrykte håb om, at når sagen dukker op på en udvalgsdagsorden igen, så vil man gøre brug af »ægte nærdemokrati« ved at høre alle borgere om sagen - og ikke kun de berørte erhvervsdrivende i Storegade.