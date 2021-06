Se billedserie Fangsten samler børnene i hvide plastikkasser, så alle kan se, hvad der gemmer sig nede ved havbunden. Foto: Cathrine Hasager

Det kribler og krabler ved Avnø Fjord

Vordingborg - 16. juni 2021 kl. 07:59 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

- Jeg har fundet en kæmpe lille en, råber en glad dreng op iført waders op til armhulerne og blå kasket, som lige har fanget en reje i sit fiskenet. Han er onsdag den 9. juni taget med resten af sin årgang fra børnehaven De Fire Årstider til Avnø Naturcenter for at fange diverse dyr og fisk, der lever i havet. Børnene, som skal starte i skole efter sommerferien, skal fange så mange smådyr som muligt, i store rejestrygenet. De skal blandt andet fange hundestejler, krabber, tanglopper og mindre fisk, for at lære mere om biodiversitet.

- Vi har de sidste tre måneder haft fokus på naturen, hvor vi har arbejdet med vand, jord, ild og luft, så det her projekt passede jo perfekt til vores planer for børnene, siger Nelle Just Mikkelsen, der er pædagog i børnehaven De Fire Årstider. Derfor er børnene heller ikke sky for at få beskidte fingre, når de skal rode i tang og andre planter fra vandet for at finde liv, der gemmer sig. Og det er selvom, at det lugter lidt af prut, som et barn med fingrene begravet i det mørke tang slår fast. Med stor begejstring skraber de nettet langs bunden for at fange så meget tang og søsnask som muligt, hvor der gemmer sig en masse dyr.

- Børnene lærer mange ting af sådanne en dag her, siger Nelle Just Mikkelsen og tilføjer:

- De lærer at vente på tur, lytte til hinanden, de lærer, at der er andre, der fanger mere eller større dyr og så lærer de at turde røre ved mudder og dyr. Besøget er led i det landsdækkende Krible Krable-projekt af Naturvejledning Danmark i samarbejde med DR Ramasjang, som er støttet af Novo Nordisk Fonden med en donation på 17 millioner kroner.

Der skal stærke armmuskler til for at kunne

løfte de store rejestrygenet op, når den første

bunke tang og anden havslam er skrabet op.

Foto: Cathrine Hasager



Død eller levende Selvom dagen i dag primært handler om at fange og undersøge, hvilke dyr der lever i vandet, får børnene også lov til at smage på lidt af det, som naturen har at byde på.

- Efter de har spist frokost, griller vi nogle af rejerne, så børnene også kan smage lidt af det, som de fanger, siger naturskoleleder og naturvejleder Tania Lundberg Lykkegaard fra Avnø Naturcenter, der er med børnene på tur i vandkanten. Men inden klokken slår til frokost, har Tania Lundberg en overraskelse til børnene, og den er lidt ubehagelig og sørgelig, forklarer hun de nysgerrige små.

- Der ligger en død sælunge herhenne, siger hun til børnene og peger mod venstre langs fjorden.

- Hvorfor er den død, spørger flere af børnene i kor, nogle lidt mere triste end andre, der er mere nysgerrige. Tania Lundberg Lykkegaard forklarer, at sælunger til tider dør, nogle fordi de er dødfødte, andre fordi de måske ikke har fået mad nok af deres mor. Med raske skridt marcherer børn og pædagoger fra De Fire Årstider mod sælungen. Efter et lille stykke må de konstatere, at sælen er væk, den er formodentligt spist, siger Tania Lundberg Lykkegaard til børnene. Men helt forgæves er turen ikke. Går de samme længe den anden vej, mod højre langs fjorden, er der nemlig en levende sælunge. I hold af fire får børnene lov at gå nærmere på sælungen, som ligger helt nede ved vandkanten og venter på, at sin mor kommer forbi med frokost.

- Ej, hvor er den bare sød, udbryder børnene fra det hold, der får lov at se den først. De andre børn står 20 meter væk og tripper i sandet af spænding, mens pædagogerne forsøger at holde styr på, at alle pænt venter på at, det bliver deres tur. Efter alle har fået et kig på sælungen med de store sorte øjne, står den på en kort frokostpause, inden børnene i fællesskab med naturvejlederen og pædagogerne skal undersøge dagens fangst.

Sælunger kan ligge alene på stranden i timevis,

mens moderen samler føde i havet. Hvis du støder

på en enlig sælunge, er det derfor helt normalt og

du bør holde afstand og forlade stedet hurtigst mulig,

for at forstyrre så lidt som muligt. Moderen kommer

nemlig ikke op til ungen, så længe der er mennesker i

nærheden, lyder opfordringen fra Avnø Naturcenter.

Foto: Cathrine Hasager