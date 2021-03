Se billedserie En overskrevet campingvogn står på Valdemarstorvet i Vordingborg som hilsen til en pebermø eller -svend i nabolaget. Foto: Mille Holst

Det kan blive dyrt at fylde 30

Vordingborg - 06. marts 2021 kl. 09:10 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Traditionen med at stille en stor "peberbøsse" hos en, der er ugift, når han eller hun fylder 30 år, kan blive en bekostelig affære for fødselaren eller gratulanten. Vi har kigget på et par lokale eksempler.

Når man fylder rundt fejres det ofte blandt venner og familie, men for nogen bliver især 30 års fødselsdagen sat til offentligt skue. Det ses eksempelvis tydeligt i Vordingborg i disse dage, hvor der er blevet stillet en campingvogn som hilsen foran to forskellige adresser - dels på Københavnsvej dels på Valdemarstorvet.

- En øjebæ, kalder en af avisens læsere de bemalede campingvogne, men hvordan er det nu lige med reglerne for henstilling af udtjente køretøjer på offentlig vej? Det har vi bedt færdselspolitiet fortælle om.

- En bil eller en campingvogn uden nummerplade må slet ikke stå på offentlig vej, slår politikommissær Søren Skotte fast, hvilket således gælder begge de to omtalte campingvogne. Den ene optager en del af kørebanen på Københavnsvej, den anden står på offentlig parkeringsplads.

- Når de ikke har plade på, skal de fjernes. Det skal ejeren eller den, der har sat den op, gøre, fortsætter Søren Skotte og forklarer, at politiet, så snart det opdager en ulovligt parkeret bil eller vogn, retter henvendelse til den senest registrerede ejer af bilen eller campingvognen, som derefter har to døgn til at få den fjernet.

- Hvis ejeren siger: "Jeg har solgt den til Peter", så prøver vi at få fat på Peter. Vi forsøger altid at finde den rette ejer, siger politikommissæren.

Foretager hverken ejeren eller den der bor på adressen sig noget, fjerner politiet den ulovligt parkerede vogn, men regningen sendes videre til ejeren.

- Alle vogne har et stelnummer. Vi kan altid finde ud af, hvem der har haft den, siger Søren Skotte.

Prisen for at få fjernet en "peberbøsse" på politiets regning kan variere meget og afhænger både af vognens stand, hvor den er placeret og hvad der kræves for at få den fjernet. Men et par tusind kroner skal man i al fald regne med at skulle af med.

Køretøjer og vogne uden nummerplade må gerne stå på privat grund, men aldrig på offentlig vej; campingvogne med nummerplade skal altid følge de gængse færdselsregler for biler.

