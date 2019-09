Se billedserie Om nogle uger er Morten Østergaard Hansen klar til at høste druerne i marken på Jungshovedvej. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Det er nu, det bliver sjovt i vinmarken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det er nu, det bliver sjovt i vinmarken

Vordingborg - 23. september 2019 kl. 05:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Druerne hang i tunge, fede klaser på planterne hjemme hos Morten Østergaard Hansen på Jungshovedvej 2, da han lørdag sluttede sig til mange andre vinbønder landet rundt og holdt Åben Vingård.

Det gør nu ikke den store forskel for ham, hvad dagen hedder - for Præstø Vingård er i princippet åben hele tiden, og det sker ikke sjældent, at folk lige kommer dumpende forbi for at se sig omkring.

Morten Østergaard Hansen startede Præstø Vingård i 2010, og den første vin kom på flasker i 2013. Siden er vingården vokset, og nu nærmer den sig et niveau, hvor den til næste år sandsynligvis kommer op på at producere 10.0000 flasker vin om året.

- Vi er lige kommet op på at have 10.000 planter, og det var vores mål fra starten, siger Morten Østergaard Hansen:

- Jeg skal i hvert fald sparkes over knæet, hvis jeg begynder at snakke om at få flere, tilføjer han så med et grin.

Han kastede sig ud i vindyrkningen stort set uden praktisk erfaring, men kan allerede nu lune sig ved tanken om, at både hans rosé, hvidvin og mousserende vin har fået udmærkelser ved danske vinskuer.

Det har til gengæld også været hårdt arbejde, for han er alene om at passe vinmarkerne, og der er også andet arbejde, der skal passes ved siden af. På plussiden er hans vinmarker nu så modne, at det faktisk er nu, det begynder at blive rigtig sjovt:

- Man plejer at sige, at der går 10 år med at etablere vinmarken, og der er jeg ved at være nu. Jeg har lært meget om vinene, og planterne har udviklet sig til at være mere stabile, så det begynder at være lidt nemmere. Det er også begyndt at sprede sig i samfundet her omkring, at vi sælger vin her, siger han.