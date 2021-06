Samlede kræfter for at få sparket gang i EGU-uddannelsen. Fra venstre ses Per Højland Olsen fra Ungecentret, Elisabeth Dolmer, skoleleder på FGU, Anders Andersen (S), formand for Arbejdsmarked og Uddannelse, og Kenneth Ovesen, der er ny EGU-vejleder. Foto: J.C. Borre Larsen

Det er bedre at lære matematik ude i virkeligheden

Vordingborg - 21. juni 2021

Sjællandske berettede for nylig om 16-årige Jonas, der efter sommerferien begynder i praktik hos landmand Søren Madsen på Salsbjerggård i Lundby.

Det sker som led i en større satsning fra kommunens side om at få flere skoletrætte unge ud i virksomhederne via ErhvervsGrunduddannelsen EGU.

Det er en toårig uddannelse, som henvender sig til unge under 25 år, der har det svært på det boglige område. På EGU er eleverne det meste af tiden i praktik og i mindre omfang på skolebænken.

- Det er en god vekselvirkning mellem skole og virksomhed. De unge lærer gennem øjne og hænder, siger Anders Andersen (S), formand for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Skal matches Fra politisk side har man postet en lille million kroner i projektet med at få matchet elever og erhvervsliv. Det kræver for det første, at flere unge får øjnene op for EGU. Lige nu er der kun fem elever på uddannelsen i Vordingborg.

Om EGU Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en del af FGU, Forberedende Grunduddannelse. Den tager to år og er for unge under 25 år.

Det meste af tiden går med praktikophold. Ellers går man i skole eller er på kursus for at tage relevante certifikater inden for en branche.

FGU Vordingborg holder til på Langøvej 6 i Vordingborg - Vi ved, at behovet er der, siger Anders Andersen med henvisning til, at en fjerdedel af alle unge over 25 år i Vordingborg Kommune ikke har nogen uddannelse.

Målet er derfor, at man løbende har 20 elever på EGU.

Derfor er der i den anden ende nødt til at være virksomheder, om står parat til at tage imod de unge. Aktuelt har man en aftale med seks virksomheder.

- Vi skal nok sørge for at unge kan komme i praktik på kommunale arbejdspladser, men vi er nødt til at løfte i flok, så derfor håber jeg, at der flere private virksomheder, som har lyst til at få en elev i praktik, siger Anders Andersen.

Uddanne kloge hænder Godt halvdelen af de afsatte penge går til en nyansat EGU-vejleder i skikkelse af Kenneth Ovesen, der har en fortid som kok og tjener. Hans opgave er blandt andet at være kontaktled mellem elev og virksomhed.

- Dansk og matematik giver ikke altid mening i folkeskolen for den her type af unge mennesker. Men hvis du står ude i en virksomhed og skal skrue et hus sammen, kan det godt være, at det giver mening at lære Pythagoras, siger Kenneth Ovesen og tilføjer:

- Vi vil gerne uddanne kloge hænder. Arbejdsopgaverne i en virksomhed kan være med til at give de unge nogle sejre.

Anders Andersen supplerer:

- Jeg tror, at der er mange håndværksmestre, som kan identificere sig med unge, der har det svært i skolen, og som lider nederlag. Nogle af dem, jeg taler med, siger: Sådan havde jeg det også i skolen.

De virksomheder, som deltager i ordningen, skal hver måned betale elevløn på cirka 10.000 kroner. Når eleven modtager sit uddannelsesbevis, kan virksomheden få en bonus på op til 40.000 kroner.

- Der er nogle udgifter forbundet med at tage en elev, så det kræver et stort, socialt hjerte, siger FGU's skoleleder, Elisabeth Dolmer.

Med EGU-beviset i hånden er målet, at den unge enten får et fast job eller er motiveret til at kaste sig ud i en uddannelse.