Maj Beate Næs-Jørgensen blev helt rørt, da hun mandag overtog nøglerne til sin nye butik. Hun designer blandt andet kjoler men har også meget andet i sine kollektioner, som hun glæder sig til at vise frem. Foto: Nina Lise

Designer bag ny butik: - Jeg elsker provinsen

Der var flagallé i hovedgaden, da butikkerne mandag genåbnede i Præstø. Og selvom flagene ikke kun var til ære for Maj Beate Næs-Jørgensen, kunne hun næppe have valgt en mere festlig dag at overtage nøglerne til sin nye butik.

I Adelgade 27 rykker hun ind med sit eget tøjmærke, MAEM. For selvom nedlukningen mange steder har fået regnskaberne til at bløde, tror hun på, at tidspunktet er det rette.