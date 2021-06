Se billedserie Kurt Strauss har gennem tre år ikke fået hentet affald i sit hjem, fordi skraldebilen ikke vil køre ned ad på den private fællesvej, der har store huller. Uenighed om hvem der skal betale hvad for renovering af vejen har gjort, at vejen ikke bliver repareret. Vordingborg Kommune har netop afgjort en udgiftsfordeling. Foto: Mille Holst Foto: Foto: Mille Holst

Derfor nægter skraldebil at hente affald

Uenighed om behovet for renovering af en privat fællesvej betyder, at beboere ikke får hentet affald. De seneste kommunale afgørelser er blevet påklaget af en af parterne, hvorfor sagen har trukket ud i årevis. I sidste uge traf kommunen igen en afgørelse i sagen.

I de seneste tre år har Kurt Strauss ikke fået hentet affald i sit hjem på Borrensvej på Møn; vejens tilstand er simpelthen for dårlig til at skraldebilen kan køre på den.

Gennem alle årene har Kurt forsøgt at få vejen repareret, men ejerne af den private fællesvej kan ikke blive enige om, hvem der skal betale hvad og hvor meget vejen behøver at blive lavet.

I Vordingborg Kommune har ingeniør Leif Kronblad gennem årene været på sagen.

- Hvis ikke ejerne kan blive enige, så laver vi en partshøring og træffer en afgørelse. Vi går kun ind i de sager hvor de vejberettigede ikke løser de opgaver, som de er forpligtet til ifølge loven, fortæller han til Sydsjællands Tidende og påpeger, at det netop er tilfældet på den cirka 290 meter lange Borrensvej.

Efter partshøringer og sagsbehandling besluttede kommunen en fordelingsnøgle vedrørende udgifterne til vejen, men den blev påklaget af den ene af parterne, som siden fik medhold i sin klage i Vejdirektoratet. Derfor har der skullet en ny partshøring og sagsbehandling til og i sidste uge traf kommunen så en ny afgørelse i sagen - eller rettere den samme afgørelse som sidst. Kommunen har nemlig valgt at holde fast i sin tidligere beslutning om, hvem der skal betale hvad for vedligeholdelsen af vejen.

Uenighed om kvaliteten For Kurt Strauss har den lange sagsbehandlingstid været problematisk, fordi han ikke har kunnet få hentet affald på sin adresse. Han havde set frem til den seneste fordeling af udgifterne og også accepteret kommunens beslutning, som bød ham at betale 25 procent af udgifterne til vedligeholdelsen.

- Udgifterne til vedligeholdelse af den vej er blevet fordelt ud fra en rimelig betragtning, set fra mine øjne, siger han til avisen. Det var derfor en bet, da landmanden, der også benytter vejen, ikke ville acceptere sin andel af udgifterne, der var sat til 40 procent.

Leif Kronblad forklarer, at en af tvisterne med hensyn til Borrensvej er, at brugerne af vejen ikke har samme behov for kvalitet. For Kurt Strauss fører vejen til hans beboelse, hvorfor han har brug for en vej af rimelig kvalitet, men for landmanden, der kun benytter vejen i traktor og andre store landbrugsmaskiner, betyder store huller og dårlig stand ikke ret meget.

Netop denne forskel har ifølge Leif Kronblad indflydelse på, hvor meget parterne hver især skal betale. Dén, der slider mest på vejen, vil ofte blive pålagt den største udgift til vedligeholdelse, siger han, men forklarer, at netop fordi de private beboere på vejen har brug for en højere standard, bliver de bedt om at betale mere end ellers.

I sin seneste afgørelse fastholder Vordingborg Kommune, at de to beboelsesejendomme på Borrensvej hver skal betale 25 procent af udgifterne, to landmænd skal betale henholdsvis 40 og 5 procent af udgifterne, mens kommunen selv betaler 5 procent, fordi en del af vejen er en offentlig sti.

På borgernes regning? Det undrer Kurt Strauss, at Vordingborg Kommune ikke på et tidligere tidspunkt i forløbet har taget initiativ til at reparere vejen på borgernes regning. Det kender han nemlig eksempler på i andre sager, at kommunen har gjort.

- Hvorfor har man ikke gjort det for tre år siden og så fundet ud af fordelingen efterfølgende, spørger han og ville således være sluppet for problemerne med ophobet affald.

Så enkelt er det dog ikke, forklarer Leif Kronblad:

- Grundlæggende skal vi som myndighed altid først undersøge sagen og foretage en partshøring med de berørte parter inden, der kan træffes en lovlig afgørelse. Det er altså ikke muligt at træffe en afgørelse først, udbedre vejen, og så undersøge sagen og fordele udgifterne bagefter. Det forløb ville være i strid med gældende lovgivning, og afgørelsen vil være ugyldig, siger han og påpeger desuden, at det ikke er en kommunal opgave at vedligeholde de private fællesveje på landet. Det skal de vejberettigede selv.

- Det er altså de vejberettigede, som selv skal tage initiativ til at vedligeholde vejen. Det er kun i de sager hvor de vejberettigede, som har ansvaret for vedligeholdelsen, ikke løser opgaven, at vi som vejmyndighed går ind i opgaven.

Og her har man altså skullet vedtage en fordeling af udgifterne, som alle parter kan acceptere, før kommunen kan gå ind og udføre arbejdet på borgernes regning - under forudsætning af, at ejerne altså fortsat ikke selv tager initiativ til at reparere vejen.

- Når der er truffet en afgørelse i sagen, så kan de vejberettigede selv vedligeholde den private fællesvej, og fordele udgifterne og opgaverne efter afgørelsen. Hvis de ikke selv løser den driftsopgave, som de ifølge loven er ansvarlig for, så vil Vordingborg Kommune som vejmyndig udbedre skaderne på vejen, og fordele udgifterne jævnfør udgiftsfordelingen i afgørelsen, slutter Leif Kronblad, der dog i den nyligt trufne afgørelse lægger op til at Vordingborg Kommune udfører renoveringen af vejen og efterfølgende fakturerer de enkelte brugere jævnfør fordelingen. Dette arbejde kan dog tidligst påbegyndes når klagefristen på fire uger er udløbet og under forudsætning af, at afgørelsen ikke igen bliver påklaget af en af parterne.

I mellemtiden venter Kurt Strauss fortsat på at få besøg af skraldebilen.