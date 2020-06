Derfor lyser Gåsetårnet op

Lysdemonstration finder sted for at sætte fokus på den danske musikbranche, der er i dyb krise.

- Livebranchen var den første der lukkede ned, og det bliver den sidste, der bliver åbnet igen. Alligevel har regeringen besluttet, at der ikke tages hensyn til alle der arbejder i livebranchen og så videre i hjælpepakkerne, lyder det fra We Are Events Danmark, der er et netværk af de aktører i livebranchen, der lige nu er hårdt presset af coronakrisen.

- Beslutningen står som en kolossal trussel for livebranchens økosystem af indholdsleverandører, der alle lønnes af artisternes honorarer, og som nu står uden deres primære indtægtskilde: sommerhalvårets koncerter, lyder det.

Lysdemonstrationen markeres med rødt som symbol på den blødende branche.

Det røde lys på Gåsetårnet er en del af en demonstration på tværs af landegrænser i EU. Blandt andet har Tyskland valgt at belyse over 5000 bygninger med rødt.