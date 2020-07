Send til din ven. X Artiklen: Derfor er dele af borgterræn spærret af Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor er dele af borgterræn spærret af

Vordingborg - 14. juli 2020 kl. 10:38 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Adgang forbudt. Fare for kollaps.

Sådan står der på skiltene ved den afskærmning, der er blevet sat op på borgterrænet i Vordingborg.

Vordingborg Kommune har spærret en del af stien, der går langs voldgraven, og ligeledes er en større del af Historisk Botanisk Have spærret af.

Det er alvorlige skader på et træ i den botaniske have, der har fået kommunen til at rykke ud med afskærmningen.

Der er konstateret alvorlige skader på et småbladet lindetræ (Tilia cordata) og træets tilstand udgør en risiko for både besøgende og for selve haveanlægget, forklarer man hos Vordingborg Kommune.

»Der er et vandret flæk i hovedstammen i ca. 2,5 meters højde, det arbejder i vinden, og der er stor risiko for at stammen flækker. Derudover ses store områder med råd i stammen, og der høres hulheder, træet smider jævnligt store grene, og der er store sår fra tidligere beskæringer. Desuden mistænkes det, at træet er angrebet af kulsvamp«, forklarer man.

Ekspert spurgt til råds Foruden den visuelle vurdering af træet er der udført en rådmåling ved træets basis. Målingen viser, at træets kerne er nedbrudt.

Seniorrådgiver med speciale i sygdomme på træer Iben M. Thomsen fra Københavns Universitet er blevet konsulteret omkring træets tilstand.

- Omfanget af råd i stammen kombineret med de øvrige tegn på svækkelse gør mig bekymret for træets stabilitet. Der er nok ingen vej udenom en fældning eller som minimum en fjernelse af hovedparten af kronen, lyder vurderingen.

Et stort træ i Historisk botanisk have er ramt

af så alvorlige skader, at der er akut fare for,

at træet kan vælte. Derfor skal det nu fældes.

Foto: Vordingborg Kommune



Træet er yderligere blevet undersøgt for om det skulle være hjemsted for flagermus, men det er ikke tilfældet.

- I lyset af træets skader ser vi os nødsaget til at fælde træet, da det udgør en stor sikkerhedsrisiko. Dels for de besøgende, der færdes i og uden for Historisk Botanisk Have, men også for selve haveanlægget og de gamle mure på ruinterrænet, siger chef for Trafik og Ejendomme, Lise Hansen Thorsen.

Følg med i fældningen Træet nedskæres med støtte fra en kran, så skader på mur og haveanlæg undgås.

Fældningen kommer til at ske fredag 17. juli og vil medføre, at hovedindgangen til Borgcenteret afspærres fra klokken 07 til 12.

Det vil efter fældningen, cirka klokken 12, være muligt at kigge nærmere på træet og høre kommunens arborister og Chef Lise Hansen Thorsen fortælle om træets skader.