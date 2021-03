Jesper Berring-Poulsen vil fortsat være en del af flertalsgruppen i Vordingborgs kommunalbestyrelse. Privatfoto

Der var ting som ny løsgænger ikke kunne se sig selv i

Vordingborg - 05. marts 2021 kl. 07:28 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Jesper Berring-Poulsen, der sidder i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, har med omgående virkning meldt sig ud af Vordingborg Havns bestyrelse og Socialdemokratiet.

Det sker i kølvandet på den senere tids debat i Sjællandske om kæmpevindmøller på erhvervshavnen på Masnedø.

I et større interview sagde Jesper Berring-Poulsen direkte, at han mistænker de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at snige kæmpevindmøller ind ad bagdøren under den kommende udvidelse af havnen mod vest.

- Jeg kan ikke stå inde for udviklingsplanerne, og det har jeg taget konsekvensen af, siger Jesper Berring-Poulsen.

Hans kritik af planerne om kæmpevindmøller bevirkede, at både Socialdemokratiet og Venstre kom ud af busken og meldte ud, at de ligesom Berring-Poulsen er imod store landfaste vindmøller på Masnedø.

Derfor overrasker det, at Jesper Berring-Poulsen også har valgt at melde sig ud af Socialdemokratiet for at blive løsgænger.

- Der var ting, som jeg personligt ikke kunne se mig selv i. Det måtte jeg tage konsekvensen af, hvis jeg fortsat skulle se mig selv i spejlet. Derfor meldte jeg mig ud, fortæller Jesper Berring-Poulsen, der ikke har yderligere kommentarer til udmeldelsen.

En god socialdemokrat Borgmester og socialdemokrat Mikael Smed forstår ikke Berring-Poulsens exit fra partiet.

- Jeg ved ikke, hvad det er, som han ikke kan se sig selv i. Jeg synes, at Jesper er en god socialdemokrat, og at han hører hjemme hos os. Derfor undrer jeg mig over den dramatiske beslutning, siger Mikael Smed.

Jesper Berring-Poulsen meldte sig ind i Socialdemokratiet for knap 10 år siden.

Han blev for første gang valgt ind i kommunalbestyrelsen ved valget i 2017. Her fik Socialdemokratiet et kanonvalg, og Jesper Berring-Poulsen blev udpeget som fomand for Social og Psykiatriudvalget.

- Jeg bliver i flertalsgruppen, så jeg kan blive som formand. Jeg gør det arbejde færdig, som jeg er i gang med, siger Jesper Berring-Poulsen.

- Det er dog uvist, om han stiller op til kommunalvalget til november.

- Jeg har ikke besluttet mig endnu, siger han.

Den nye løsgænger er dog klar over, at det bliver ualmindeligt svært, hvis han uden et parti i ryggen forsøger at blive genvalgt.

- Så skal jeg vel have 1200-1300 stemmer, og det tvivler jeg på, siger Jesper Berring- Poulsen, der ikke på nuværende tidspunkt har planer om at melde sig ind et andet parti.

- Jeg har fået en del henvendelser fra andre partier, røber han.