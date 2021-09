Borgmester Mikael Smed og godsejer Nicolai Oxholm Tillisch Clima og faderen Peter Oxholm Tillisch tog tilbage i 2019 sammen hul på Clima Bombina-projektet, som er et ambitiøst projekt for at få skabt mere natur på Knudshoved Odde. Nu skal projektet inspirere lignende områder rundt om i kommunen som en del af satsningen med at blive Danmarks Grønneste Kommune.Foto: Lars Christensen

Der skal skub i nye naturprojekter

Der skal skabes endnu mere og bedre natur rundt om i Vordingborg Kommune. Sådan lyder målet for det særlige udvalg, der på sidste kommunalbestyrelsesmøde kom med sine anbefalinger til at gøre Vordingborg til Danmarks grønneste kommune.

Det særlige §17, stk. 4-udvalg har arbejdet siden marts på at komme med en række anbefalinger. Foruden politikere har også repræsentanter fra landbrug, skovbrug, sportsfiskere og naturfredningsforeningen været med i udvalget.

- Vi har sørget for, at der både har været beskyttere og benyttere med i udvalget, så vi på den måde har sikret, at alle interesser har kunnet være repræsenteret i processen, fortalte Daniel Irvold (K) på kommunalbestyrelsesmødet. Den konservative politiker har været formand for udvalget, som blandt andet har kigget på samarbejdet mellem kommunen og lodsejere, der eventuelt kan lægge jord til nye naturprojekter.

- Frivillighed for lodsejerne skal være et bærende princip. En landmand skal ikke kunne læse i en rapport fra kommunen, at det påtænkes at bruge hans jord til et naturprojekt, medmindre vedkommende selvfølgelig er involveret og indforstået på forhånd. Vi skal sikre det bedste samarbejde mellem kommunen og lodsejerne, forklarede Daniel Irvold, der dog tilføjede, at man allerede har fundet de første steder, hvor nye naturprojekter vil give mening.

Blandt andet har August Hage fra Oremandsgaard Gods selv henvendt sig til kommunen med et projekt for Gl. Oremandsgaard, der er kraftigt inspireret af Clima Bombina-projektet på Knudshoved Odde, hvor landbrugsjord er blevet omlagt til naturområde.

Ved Gl. Oremandsgaard vil man potentielt kunne lave et stort sammenhængende naturområde på op til 600 hektar.

Kommunen har også en vision om at genskabe Tubæk Ådal. Et mangeårigt projekt, der blandt andet skal være med til at beskytte Præstø mod oversvømmelser.

Desuden skal der laves en kortlægning af, hvilke kommunale arealer, der med fordel kan omlægges til naturområder eventuelt med etablering af søer og plantning af skove.

Penge i budgetforlig En ting er visionerne. En anden er økonomien. I flertalsgruppens budgetforlig er der afsat 2,4 millioner kroner over en 4-årig periode til at sikre ekstra ressourcer til at udvikle naturprojekter og klimaindsatser, og til at ansøge fonde om medfinansiering af projekterne.

Målsætningen, at der inden for en kortere årrække etableres mindst 2 nye naturprojekter, hvor omlægninger af nuværende landbrugsdrift skaber mere rigtig natur og samtidig sænker C02-udslippet.

Kommunen oplever i disse år en kraftig stigende interesse fra lodsejere i at indgå i større vand- og naturprojekter. Samtidig har staten alene i 2021 og 2022 afsat 600 millioner kroner til udtagning af landbrugsjord i den nye klima- og lavbundsordning samt afsat midler til etablering af 15 nye naturnationalparker og urørt skov.

I de senere år har store projekter som Life Clima Bombina, Life Baltic Butterfly på Østmøn, Natura 2000-projekter, Biosfære Møn naturprojekter, Fishing Zealand-projekter og en lang række igangværende vandplans- og vådområdeprojekter medført et ekstraordinært stort pres på kommunens vand- og naturgruppe. I opgørelse fra foråret viser, at der er igangsat 24 projekter og der er planlagt yderligere 17 store og små politisk besluttede vand- og naturprojekter. De ekstra penge i budgetforliget falder derfor på et tørt sted.