Der skal også være minimumsnormering på plejehjemmene

Vordingborg - 22. august 2021 kl. 18:35 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Der bliver indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne, men hvad med de ældre, spørger Marie Hansen (DF). Hun glæder sig over, at der nu er afsat penge til at standse mange års ræs mod bunden, så daginstitutionsbørnene kan få omsorg og nærvær, men de ældre fortjener det samme den sidste tid, de er her, fastslår hun.

- Vi har fået en del penge, og jeg er super glad for, at en næsten alle i flertalsgruppen nu vil bruge en stor del af dem til at fylde et underskudshul. Og jeg mener, at pengene skal bruges til at opnormere, så vi ikke bare holder os til et minimum. Men når det kan lade sig gøre i vuggestuer og børnehaver, mener jeg bestemt også, at det kan lade sig gøre i hjemmeplejen og på plejehjemmene, siger Marie Hansen, der appellerer til Socialdemokraterne og Venstre.

- Minimumsnormeringer burde være noget, man har alle steder, hvor man arbejder med omsorg og pleje for andre mennesker - store som små. I Dansk Folkeparti er vi klar, men vil de to største partier i kommunalbestyrelsen støtte os, spørger hun.

Rystende ringe

Hun har arbejdet som hjemmehjælper i 20 år og er nu i gang med at tage uddannelsen som social- og sundhedsassistent. Hun har oplevet, hvordan man på otte-ni år har skåret kommunens udekørende nattevagt-team - der er kun ét, der dækker hele kommunen - ned fra ni til fire nattevagter.

Hun har oplevet, hvordan man i kommunen i mange år har kørt med nødberedskab, fordi man ikke kan få vikarer ind ved sygdom. Og hun har oplevet, hvordan man kører med planlagte sengedage, hvor beboere på skift ikke må komme ud af sengen, fordi der ikke er personale nok til at hjælpe dem.

- Manglende personale går ud over borgerne. Det betyder, at ingen kan have badedag, og at alt skal gøres hurtigst og nemmest. Man gør kun de mest nødvendige ting ud fra, hvad folk er visiteret til, forklarer Marie Hansen og uddyber, at de ældre for eksempel ikke kan få lov til at sove til middag, fordi der ikke er nogle til at tage dem op igen, hvis de først er blevet lagt.

- Så kan de vælge at komme i seng og sove resten af dagen eller sidde i stolen. Det er ikke i orden.

Selvforstærkende

Hun erkender, at der vil være individuelle behov for normeringer afhængig af, hvor stort et plejebehov der er på en afdeling. Et demensafsnit er tungere end en almindelig blandet plejehjemafdeling, hvor nogle beboere kan mere end andre.

Hun erkender også, at pengene skal komme fra et sted. Hun tror på, at det skal være en landspolitisk beslutning, for spørger hun i forvaltningen, er hun sikker på at få et nej.

Hun er dog overbevist om, at bedre normeringer kan koste mindre, end man umiddelbart skulle tro, fordi de vil sætte gang i en positiv spiral. Øget omsorg vil give mere livsglæde og livskvalitet for de ældre. Det vil gøre dem mere velfungerende, og det vil også give øget arbejdsglæde blandt de ansatte.

Større arbejdsglæde giver færre sygedage - det er videnskabeligt bevist. Det vil give mindre stress, og det vil betyde, at det bliver nemmere at rekruttere.

- Det er et hårdt fag, men jeg elsker mit fag, og jeg kan godt lide at gøre noget godt for andre. Det betyder alverdens for dem, og i øjeblikket, hvor jeg er elev, har jeg tid. Men når først jeg er færdiguddannet, ved jeg også, at der venter en anden virkelighed, siger Marie Hansen.

Styr på lov og fakta

- Det er en snak, vi sagtens kan tage. Men vi er nødt til at gøre det ud fra en viden om, hvad der menes.

Sådan lyder reaktionen på Marie Hansens forslag fra Mette Høgh Christiansen (S), formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre. Hun kender ikke detaljeret til den nuværende normering i ældreplejen. Derfor ved hun heller ikke, om en minimumsnormering vil gøre forholdene bedre eller værre.

- Jeg aner ikke, hvad det vil betyde i praksis. Jeg hører, at vi har gode normeringer og lønninger i forhold til andre kommuner, men vi er nødt til at have et ordentligt udgangspunkt for diskussionen. Hvad er der nu, hvad vil vi, og hvordan opnår vi det så. Det skal vi først finde ud af, siger Mette Høgh Christiansen.

- Hvis man sammenligner med børneområdet, følger vi allerede minimumsnormeringerne dér. Det vil sige, at vi risikerer at komme til at gøre det ringere. Hvis forholdene på ældreområdet kan blive bedre, er det en god idé - hvis de bliver dårligere, er det en dårlig idé, fortsætter hun.

Kræver en embedsmand

Også Eva Sommer-Madsen (V) bliver et smule overrumplet af at få Marie Hansens forslag præsenteret af en journalist. Det er en bemærkelsesværdig måde, Marie Hansen griber det an på, siger hun.

Hun har ikke hørt om forslaget før. Hun vil ikke blankt afvise det, men hun forudser problemer.

- Ældreområdet er komplekst. Der er forskellige opgaver omkring den enkelte ældre. Derfor vil det kræve en anden standardisering af den måde, kommunen opgør arbejdsopgaverne, siger Eva Sommer-Madsen, Venstres medlem i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre.

- Jeg kan ikke lige på stående fod gennemskue, hvad det vil betyde. Det vil også kræve, at vi får undersøgt lovgivningen omkring det. Det er en spændende tanke, og jeg vil gerne drøfte det. Men vi skal nok lige have en embedsmand ind over for at høre, hvordan det kan strikkes sammen, fastslår Eva Sommer-Madsen.