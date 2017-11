Der fintælles for fulde gardiner

For de fleste mennesker er valget slut, og enten glædes eller græmmes man. Men for 60 kontoransatte i administrationen i Vordingborg Kommune fortsætter arbejdet, skriver Sjællandske.

Valgnatten sluttede her i kommunen først kl. fire i morges for de valgtilforordnede og nogle af de ansatte i kommunen, men her til morgen mødtes så 60 mennesker for at fintælle stemmerne fra regionsrådsvalget. Det er de umanerligt lange og brede, gule stemmesedler, som vælgerne skulle tage stilling til og kæmpe med inde i stemmeboksen.