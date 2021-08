- Ifølge aftalen om minimumsnormeringer må der ikke komme længere imellem det uddannede personale. Tværtimod er ambitionen i aftalen, at 85 procent af de ansatte i vuggestuer og børnehaver skal være enten pædagoger eller pædagogiske assistenter. Men det ser kommunerne da ud til at bevæge sig længere og længere væk fra, siger Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA. Foto: Kenn Thomsen

Der er voksne nok - men kun hver anden er uddannet

DR bragte for nylig nyheden om, at 19 kommuner ville nå i mål med minimumsnormeringerne før tid, men i Vordingborg Kommune føler man sig forbigået.

- Opnormeringen af pædagoger er en sejr for børn, pædagoger og forældre. På den måde kan vi sikre, at pædagogerne får de bedst mulige forudsætninger for at styrke børnenes udvikling og trivsel, siger Nikolaj W. Reichel (S), formand for Udvalget for Børne, Unge og Familie.