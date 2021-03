Pernille Wagner (tv.) er centerleder på Falcks kviksted i Bårse. Her er der godt gang i testningen. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Der er søgning til Bårse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er søgning til Bårse

Vordingborg - 17. marts 2021 kl. 16:02 Af Mille Holstmille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

På kviktestcentret i Bårsehallen kan de godt mærke, at samfundet åbner mere op. Efterskolelever, højskoleelever og gymnasieelever strømmer til for at blive testet inden de kan møde op på deres uddannelsesinstitution for første gang siden landet lukkede ned 10. december.

En af dem er Luna Torp West, der bor i Vordingborg og går på Vordingborg gymnasium. Hun skal møde fysisk op på gymnasiet tirsdag til undervisning og skal i den forbindelse præsentere en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

- Vi er i gang med at skrive SRP, så efter tirsdag skal jeg igen sidde hjemme og arbejde, og først efter påske skal jeg igen møde fysisk op, fortæller hun til Sydsjællands Tidende, da vi møder hende udenfor Bårsehallen. Til den tid skal hun - med mindre andet bliver meldt ud af sundhedsmyndighederne - testes to gange om ugen, for at få lov at møde frem.

Den nye kviktest, hvor podepinden kun kommer et par centimeter op i næsen generer hende dog ikke - tværtimod.

- Det er helt fint og man får hurtigt svar. Jeg har prøvet det nogle gange efterhånden, både den i halsen (PCR-testen, red.) og den i næsen, siger hun og synes at næsetesten bare kilder lidt.

For hende betyder det meget, at hun får svar næsten med det samme, og derfor foretrækker hun kviktesten fremfor PCR-testen i halsen.

- Den i halsen føles mere usikker, fordi man går flere dage og venter på svar og kan nå at blive smittet inden man får svaret. Kviktesten er rarere, fordi man får et hurtigt svar, synes hun.

Fakta Kvikteststedet i Bårsehallen har åbent mandag og onsdag klokken 9-19.

Derudover er der kviktest i Præstø (tirsdag 11-17, fredag 9-15), Stege (torsdag og søndag 9-19), og Vordingborg (tirsdag, fredag og lørdag 9-19).

PCR-test er i Mønshallerne tirsdag 10-15 og fredag 10-16 samt i Iselingesvømmehallen i Vordingborg mandag og onsdag 10-19, torsdag 10-15. Stigning i antallet af tests Den første åbningsdag i sidste uge kom cirka 80 personer igennem testen i Bårse. Allerede anden testdag, som var i mandags, nåede man allerede lidt over middag op på 130 testede personer og Pernille Wagner, der er centerleder på Falcks teststed i Bårse glæder sig over, at folk har opdaget, at der er åbent.

- Vores opgave er jo at få så mange igennem som muligt, siger hun og oplyser at testsvaret kan sendes til ens mobil, hvis man har den med på dagen og ellers kan man få et stykke papir med svaret, hvis man lige venter et kvarters tid.

- Vi ringer altid til folk, hvis testen viser sig at være positiv, siger hun og kan i øvrigt mærke, at borgerne tager godt imod den nye næsetest, som ikke skal så langt op i næsen.

- Der er sket en stigning i antallet af personer, der bliver testet i forhold til tidligere, konstaterer hun tilfreds.