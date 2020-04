Se billedserie Hos Fanefjord Skovpavilllon er det »drive-in-take-away-salg«. Gitte Kleist udleverer maden uden at komme i fysisk kontakt med kunderne. Foto: Lars Kleist

Der er gang i take away under coronakrisen

Vordingborg - 05. april 2020

Ingen tvivl om, at coronaepidemien er en svøbe for landets hoteller og restaurationer. Men nogle er stand til at lægge om til take away, og en del af kunderne er med på idéen og støtter op.

Fanefjord Skovpavillon var den første restauration på Møn, der lukkede, da Danmark lukkede ned, men det var også en af de første til at lukke op - nu med salg ud af huset.

Lars Kleist og hans kone Gitte laver en varm ret hver dag, og det er der 50-100, der benytter sig af. Man ringer først for at være sikker på at få noget, og de kan være klogt at ringe om formiddagen på de dage, hvor der er allermest tryk på.

Fredag var der f.eks. udsolgt allerede klokken 11.20. Men det var også det populære stjerneskud, der var på menuen.

- Vi solgte 120 stjerneskud. Dagens ret koster 70 kr., og når vi fratrækker 25 procents moms og emballage, som vi skal betale afgift af, er det ikke noget, vi bliver fede af. Men vi vil gerne holde gang i butikken og gøre noget for vore kunder, siger Lars Kleist.

Lørdag er menuen rødvinsmarineret svinekam med rødvinssauce og grønsager, og den forventer Kleist også bliver udsolgt ret hurtigt.

Drive in

Kunderne kommer og henter maden 16.30-18.30, og det foregår ved, at de bliver siddende i bilen, men åbner bagagerummet. Gitte Kleist lægger maden ned i rummet, og kunden betaler med en mobil dankortautomat eller mobile pay.

Hos Café Farø Vad sørger de også for at holde afstand.

- Vi har et hæve/sænkebord inden for et vindue, som fungerer som en luge, så vi ikke behøver at få kunderne indenfor, forklarer daglig leder Malik Cortsen.

Farø Vad har et stort skilt ud til Grønsundvej,

som gør opmærksom på, at de har take away.

Han oplever, at kunderne er virkelig støttende og bakker op om initiativet. Caféen kører med den almindelige menu, som kan ses på Facebook, men udleveringen af mad er kun fra 17-20. Også her skal der bestilles i forvejen.

Farø Vads omsætning er gået ned, blandt andet på grund af, at stedet ikke længere serverer frokost, men til gengæld er der åbent onsdag - søndag, hvor det før kun var ugens sidste tre dage.

Gourmet og stegt flæsk

Ikke langt fra Café Farø Vad ligger Restaurant Stalden. Stalden, som ikke kalder sig en gourmetrestaurant, men godt kunne gøre det uden at rødme, serverer virkelig dejlig mad.

I denne coronatid tilbyder Stalden take away eller gratis levering til Bogø imellem kl. 16.30 og 18.30.

- Vi har dagens retter fra kl. 17.30. Pris kr. 89,00 i hverdage og kr. 99,00 i weekenden samt fra menukortet. Endvidere har vi smørrebrød til kr. 12.00 pr stk. skriver Stalden på sin hjemmeside.

Omkring Hjertebjerg ligger Kaj Kok. Her kan man bestille mad indtil klokken 15, og det skal afhentes ved restauranten. Maden er bl.a. stegt flæsk med persillesovs, wienersnitzel, god gammeldags grydestegt kylling, og smørrebrød, som dog skal bestilles inden kl. 12.

I Stege er der take away fra Stege Sushi, og Hos Øbageren på sukkerfabrikken bager de brød i en lind strøm. Så selv om coronafeberen raser, er der gode muligheder for at få noget godt at spise til rimelige priser både på Møn og Bogø.