Den første selvstændige fleksjobber

Vordingborg - 06. august 2021 kl. 12:33 Af Mille Holst

Det er svært at få arbejde som fleksjobber. Derfor spurgte Lene Holm Hansen om lov til at arbejde som selvstændig under ordningen. Det fik hun først afslag på, men med beskæftigelsesministerens hjælp er det lykkedes hende at blive Vordingborg Kommunes første selvstændige fleksjobber. Hun fortæller her om muligheden, som hun mener, mange andre vil kunne få glæde af.

Lene Holm Hansen blev i 2007 visiteret til fleksjobordningen af Vordingborg Kommune. Hun kom imidlertid aldrig rigtig i gang med noget arbejde, og det gik hende på.

- For nogle år siden spurgte jeg kommunen, om ikke jeg kunne blive hundelufter, fortæller Lene Holm Hansen, der bare gerne ville lave et eller andet, og da hun alligevel går tur med sin egen hund, syntes hun, det var oplagt også at gøre det med andres.

Hun fik dog et blankt nej fra kommunen.

- Kan jeg så ikke noget andet som selvstændig, vedblev Lene Holm Hansen at spørge, for hun ville virkelig gerne lave noget, og arbejdsgiverne stod ikke i kø for at tilbyde hende et fleksjob.

Men nej. Vordingborg Kommune ville ikke tillade, at hun arbejdede som selvstændig, når hun var tilknyttet fleksjobordningen.

- Men det kan jo ikke være rigtigt, mener Lene Holm Hansen, der synes, at det væsentligste må være, at man udfører en eller andet form for arbejde, fremfor intet at lave.

- Det kan ikke være rigtigt, at loven er skruet sådan sammen, at man ikke kan få lov til noget som helst, siger hun.

Brev fra ministeren hjalp I nogle år affandt hun sig med kommunens beslutning, men hun accepterede den aldrig rigtig, så i 2018 skrev hun til daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), for at få ministerens svar på, om det virkelig er rigtigt, at man ikke må være selvstændig samtidig med at man er tilknyttet fleksjobordningen.

- Jeg havde regnet med, der ville gå lang tid, før jeg fik svar, men det gik ret stærkt, fortæller hun og viser brevet fra ministeren frem.

Her forklarer han, at en borger, der er visiteret til fleksjob-ordningen, men ikke har fundet et fleksjob, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er udgangspunktet. Men ifølge Troels Lund Poulsen skal man i sagsbehandlingen have særligt fokus på den enkeltes muligheder. Vi "skal have øje for den enkeltes muligheder og evner - frem for begrænsningerne", skriver han i sit brev.

Som en konsekvens heraf kan man ifølge den daværende minister godt være selvstændig erhvervsdrivende samtidig med at man er tilknyttet fleksjobordningen.

- Man har lov til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skriver Troels Lund Poulsen, og han forklarer, at formålet hermed er at "bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet". Han understreger dog, at det er kommunen og ikke ham som minister, der kan tage stilling til Lenes konkrete situation.

Med brevet i hånden gik Lene efterfølgende til sin sagsbehandler i kommunen, og efter noget tid vendte kommunen tilbage, at Lene nu godt kunne arbejde som selvstændig, samtidig med at hun er tilknyttet fleksjobordningen.

- Jeg skal bare oplyse hver måned, hvor meget jeg tjener som selvstændig og hvor meget, jeg arbejder, fortæller Lene Holm Hansen, der kalder sig selv for Vordingborg Kommunes første selvstændige fleksjobber.

En fantastisk mulighed Lønmæssigt er der ikke den store forskel på før og efter afgørelsen, for Lene er ikke i stand til at arbejde ret mange timer, men livskvalitetsmæssigt er der kæmpe forskel.

- Jeg har jo brugt mit selvstændige virke til at LAVE noget, siger hun og fortæller, at alle, der har lyst, kan få et CVR-nummer og dermed oprette en virksomhed.

- Og alle må tjene op til 50.000 kroner uden at skulle betale moms, siger hun og er lykkelig for at lovgivningen giver hende mulighed for selv at finde nogle af de timers arbejde, hun kan klare at arbejde.

Lene Holm Hansen arbejder blandt andet som alternativ behandler i Frejas Hjerte i Vordingborg, hvor hun hjælper folk både med fysiske skavanker og med ondt i livet.

- Det antal timer, jeg er visiteret til som fleksjobber, det må jeg ikke overskride i mit selvstændige erhverv, fortæller Lene Holm Hansen, der dog slet ikke nærmer sig det timeantal.

- Jeg kan lægge fra fem til 15 timer om måneden, fortæller hun og oplyser at det selvstændige virke indberettes som B-indkomst.

Lene står også stadig til rådighed for arbejdsmarkedet og skal hele tiden søge relevante jobs.

- Og hvis jeg finder et job, så skal det modregnes mit selvstændige virke, siger hun og forklarer:

- Hvis jeg for eksempel er visiteret til ti timer om ugen og mit arbejde er på otte timer, så må jeg kun arbejde to timer i mit selvstændige virke.

Lene Holm Hansen understreger, at hun ligesom alle andre, der modtager ledighedsydelse, skal søge ledige stillinger, deltage i jobsamtaler og kurser.

- Men du har lov til at arbejde som selvstændig ved siden af, siger hun, og det er vigtigt for hende, at andre hører om netop den mulighed, så de måske også kan komme i gang med at lave en eller anden form for selvstændigt arbejde fremfor slet ikke at lave noget. Det er en fantastisk mulighed, synes hun.

- Det er vigtigt, at folk ved, at du må gerne det her, siger hun, og minder afslutningsvis om, at man dog altid skal tage sin sagsbehandler med på råd, før man kaster sig ud i noget.

- Man skal altid rådføre sig med sin sagsbehandler, men det hjælper at have ministerens ord bag sig, slutter hun.