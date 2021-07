Den 10. vildeste kommune

Interessen for at hjælpe naturen i de private haver har aldrig været større. Mere end 5.500 haveejere har siden juni måned tilmeldt sig Danmarks Naturfredningsforening og REMA 1000's projekt "Slip haven fri!". Projektet vil over tre år hjælpe mindst 50.000 danske haveejere med at gøre deres haver mere vilde - det svarer til 4 procent af Danmarks samlede haveareal. Her må man ikke bruge gift og mindst 20 procent af havearealet skal udlægges som naturvenligt. I Vordingborg Kommune er interessen ekstra stor for at få hjælp til omlægningen. Her er mere end 428.000 m2 haver indtil videre tilmeldt projektet. Derfor lander kommunen nu på en 10. plads over kommuner med flest vilde haver og er nu med i konkurrencen om 1 million kroner.