Alt, der har med el at gøre, bliver fjernet i disse dage. Foto: J.C. Borre Larsen

Demontering af flygtningelejr er begyndt

I disse dage står hegnet for fald. Trådhegnet er væk, mens stolperne endnu består. Svend Krag fra Rødby tager hegnet ned og reetablerer området.

Samtidig er en kran ved at fjerne elkabler og andre installationer. Det gøres af Næstved El, som fjerner både elkabler og lysstandere.

Så er der kun tilbage at fjerne pløkker og barduner. Det sørger Troels Jørgensen A/S for, oplyser Søren Vægter, Leder af Operations og Planlægningsafdelingen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.