Demonstranter fik et møde med hjem i posen

Vordingborg - 27. maj 2021 kl. 05:57 Af J.C. Borre Larsen

Den planlagte udvidelse af Vordingborg Havn mod vest - den side, der vender ud mod strand og sommerhuse på Ore - skaber frygt for dem, der bor der.

Derfor var 11 borgere fra Ore i går mødt op foran rådhuset for at vise politikerne deres utilfredshed. Det var i god tid, kunne man mene, i og med, at lokalplanforslaget, der skal bane vejen for udvidelsen, først er på dagsorden til næste møde i juni.

- Vi vil ikke risikere at komme for sent, sagde Jens O. Jensen og tilføjede:

- Vi vil også være sikre på, at de husker os.

En skjult dagsorden Kommunalbestyrelsesmødet var på grund af corona lukket for offentligheden, og indgangspartiet til rådhuset var derfor låst.

Demonstranterne måtte derfor nøjes med at spejde ind gennem glasruderne for at se, om de kunne få øje på nogle af politikerne.

Ham, de allerhelst ville snakke med, var socialdemokraten Poul A. Larsen, der er formand for erhvervshavnen på Masnedø. Talsmanden for trekanten, et jordareal på 35.000 kvadratmeter, som går under navnet etape 5, og som skal udvikles til et grønt område.

- Ingen af os kan forstå, hvad havnen vil med den trekant. Der må være en skjult dagsorden, siger Jens O. Jensen med henvisning til vindmøller og andet byggeri.

Jens O. Jensen understregede, at han og de andre ikke blot er nogle sure gamle mennesker, der er imod al udvikling på havnen.

- Det skal bare foregå på en ordentlig måde, siger Jens O. Jensen.

Sammen med de andre politikere kom Poul A. Larsen ud for at hilse på den ventende flok. Og havneformanden røg straks ud i en større diskussion om indholdet af gamle referater fra borgermøder og møder i havnebestyrelsen om havneudvidelsen. Begge parter var dog enige om, at der i referatet fra kommunalbestyrelsesmødet i maj 2017 står, at etape 5 udgår.

- Det er ikke, det samme som om, at den aldrig kan komme i spil, mente borgmester Mikael Smed, der tog sig god tid til at debattere havnens vokseværk. Så god tid, at han endte med at komme for sent til kommunalbestyrelsesmødet.

En god melding På vej ind til de ventende kollegaer i byrådssalen, lovede borgmesteren, at han ville invitere Ore-folkene til en snak om havneudvidelsen. Den melding sendte humøret i vejret hos oprørerne. Flere gav udtryk for, at de ikke føler sig ordentligt hørt i sagen om havneudvidelsen.

Ore-gruppen planlægger en ny demonstration ved næste kommunalbestyrelsesmøde i juni.