Dement borger forsvundet

Plejecentret hentede rollator men ikke beboeren selv

Vordingborg - 13. december 2020 kl. 09:09 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

En dement beboer på Præstø Multicenter var væk flere timer før man savnede hende. Da hun dukkede op hos en borger, kørte plejehjemspersonalet ud for at hente hendes rollator, men ikke beboeren selv. Hun måtte køre hjem med politiet. Helle Hansen oplevede for nylig, at hendes demente mor forsvandt fra Præstø Multicenter og var væk i adskillige timer.

Ifølge Helle Hansen var der en medarbejder, der hjalp moren overtøjet på lidt over fire en dag i midten af november, fordi moren gerne ville gå en tur, og i den efterfølgende redegørelse, som Helle Hansen beder Præstø Multicenter udarbejde efter hændelsen skriver man, at moren ville "gå en tur rundt om Multicentret, hvilket hun har gjort før".

Samme sted fremgår det, at personalet har forsøgt at tale den demente beboer fra at gå tur, fordi mørket er ved at falde på, men hun insisterer, hvorfor hun hjælpes jakken på. Herefter forsvinder Helle Hansens mor så og dukker først op halvanden time senere, da en borger ringer til politiet og fortæller, at hun er hos ham.

Helle Hansen er rystet over at personalet har ladet hendes demente mor gå ud uden at holde øje med hende.

- Hvordan kan de ikke holde øje, spørger hun.

I de første kaotiske timer efter morens forsvinden forsøger Helle at finde ud af, hvornår moren overhovedet er forsvundet, for der er ingen, der har set hende gå, og i første omgang er der tilsyneladende heller ingen, der ved noget. Det er kun den medarbejder, der rent faktisk har hjulpet hende i overtøjet, der kan sætte et cirka klokkeslæt på.

Der er ligeledes forvirring om, hvilken vej moren er gået. Hendes egen terrassedør står nemlig åben og en plejer mener, hun må være gået den vej. En anden mener i stedet døren står åben, fordi man vil sikre at moren kunne komme ind igen, hvis hun vender tilbage. Kort sagt: Ingen ved, hvorfor døren står åben og hvad hvem har gjort eller ikke gjort. Det er i al fald sådan Helle Hansen oplever situationen.

I den efterfølgende redegørelse, som multicentret forfatter tre dage efter hændelsen, fremgår det imidlertid, at personalet allerede en halv time efter moren får jakken på, begynder at lede efter hende, og da man efter yderligere 20 minutter ikke har fundet hende på matriklen, kører stedets to interne aftenvagter ud for at lede efter hende, ligesom også de udekørende aftenvagter bliver sat på opgaven med at lede.

Savner tryghed Helle Hansens mor var selv åndsnærværende nok til at søge hjælp hos en borger på Hestehavevej i Præstø, da det går op for hende, at hun ikke kan finde vej hjem. Denne borger lukker hende ind i varmen og ringer efterfølgende til politiet. Det, der derefter sker er helt uforståeligt for Helle Hansen:

- En personale kom ud og hentede hendes rollator, men ikke mor. Hun blev kørt hjem af politiet, fortæller Helle Hansen og siger, at argumentet for ikke at tage moren med i personalets bil var, at der ikke var plads til hende.

Helle Hansen kan slet ikke forstå, hvorfor det ikke var omvendt. Hvorfor tog personalet, som moren kender, ikke hende med og overlod rollatoren til politiet - eller hentede den efterfølgende eller alternativt bad Helle Hansen selv om at hente den?

- Den vigtigste opgave må være at skabe den tryghed, en ældre forvirret beboer har brug for, siger hun og mener ikke, det er det, der er sket i denne situation. Tværtimod er moren blevet overladt til fremmede mennesker, politiet.

I redegørelsen pointerer multicentret, at moren efter hændelsen "har det godt, er ikke kold, er ved godt mod og fortæller glad at hun har haft besøg af alle tre børn." Men dén pasus skurer i Helle Hansens ører. Hendes oplevelse af moren er nemlig helt modsat, at moren faktisk er dybt påvirket af oplevelsen.

- Min mor, som virkelig har været rystet over denne episode og som til både mig og Ulla (Bournonville, red.) har fortalt om denne gåtur i over en uge efter, fortalte, at hun ikke kunne finde hjem, at det blev mørkt, at der gik en klap for hjernen. Fortæl mig ikke, at det ikke har gjort indtryk på hende. Der er noget der skal tales om, lyder det fra Helle Hansen.

Sydsjællands Tidende har forsøgt at få en kommentar fra distriktsleder Helle Østergård Hansen på Præstø Multicenter, men hun ønsker ikke at stille op til interview. I en mail til avisen skriver hun: "Det er mig ikke muligt at kommentere enkelte borgere i avisen, jeg henviser til Jan Christensens kommentar i sidste nummer af Sydsjællands Tidende."

På spørgsmålet om, hvorfor plejecentret hentede rollatoren hjem og ikke den demente beboer, svarer hun i en anden mail: "I pleje og omsorg er der procedure når beboer forlader plejecentret. Personalet har fulgt proceduren. Hvem der kører hjem afhænger helt af situationen."

