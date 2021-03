Se billedserie Kunderne stod i kø ved disken og ventede tålmodigt på at blive ekspederet af Charlotte Lauengaard og Daniella Morgenstjerne hos Betty Boo.

Dejligt med lidt tramp i gulvet igen

Vordingborg - 01. marts 2021 kl. 13:23 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Den røde løber var ikke rullet ud, men det var lige før, da butikkerne i Algade i Vordingborg mandag morgen igen kunne lukke kunderne indenfor i varmen.

For bestyrelsesmedlemmerne fra Bycentrum Vordingborg og deres familiemedlemmer havde brugt søndagen på at rydde godt op i gaden, og Vordingborg Kommunes park- og vejfolk havde mandag morgen sørget for, at dannebrogsflagene lyste op i gaden og tog imod de tilbagevendende kunder.

Inde i butikkerne var humøret også højt - som hos Daniella Morgenstjerne og Charlotte Lauenborg i modebutikken Betty Boop, der fra åbningen klokken 10 havde en lind strøm af kunder i forretningen.

- Vi er så heldige, at damerne altid har brug for nyt tøj, sagde de to med et smil, da Sjællandske kiggede forbi.

Betty Boo har ellers ikke ligget på den lade side under nedlukningen, da man både har solgt tøj vi webshoppen og via livearrangementer på Facebook, hvorefter kunderne har kunnet hente varerne ved butiksdøren.

- Det har der været godt gang i, fortæller Daniella Morgenstjerne.

Men det er ikke det samme som at kunne se kunderne i øjnene hen over disken og give gode råd, mens de oser i forretningen, er hun og Charlotte Lauenborg enige om.

- Vi har savnet at holde åbent, så det er skønt, at vi kan gøre det igen. Folk vil jo også gerne ud at se nyhederne, siger de to.

Ligesom mange andre butiksejere har de svært ved at se logikken i, at storcentre som Bilka godt har måttet samle hundredevis af kunder under samme tag, når de små butikker ikke har måttet gøre det, og den holdning deler Nickolai Jørgensen fra Kids Coolshop lige ved siden af Betty Boo.

- Det har været forfærdeligt at se på. Det har gjort ondt, og giver slet ikke mening, for vi kan langt bedre kontrollere, hvor mange kunder der kommer ind hos os, siger han, der med sine to butikker i Vordingborg og Næstved har måttet se et omsætningstab på to millioner kroner, mens nedlukningen har stået på.

Nu håber han blot, at historien ikke gentager sig selv.

- Der ligger da en frygt i baghovedet for, at vi kan blive lukket ned igen, men jeg håber ikke det sker, siger han.

Mandag morgen stod han og hans personale i hvert fald klar til at tage imod kunderne, store som små, og selvom de først ventede det største indryk om eftermiddagen, når skoleeleverne fik fri, havde der også fra morgenstunden været kunder forbi for at bytte julegaver og købe nyt.

- Der har været nogle bedsteforældre med børnebørnene, og det har været rigtig hyggeligt. Det er dejligt med lidt trampen i gulvet igen, siger Nickolai Jørgensen, der har brugt nedlukningsperioden på en helt ny indretning.

- Det er noget, jeg altid gerne har villet gøre, og nu var muligheden der - så her er blevet mere coronavenligt med mulighed for at holde mere afstand, siger han.

Ude på gaden var der også godt med afstand mellem kunderne, for trods genoplukningen blev Algade om formiddagen ikke lagt ned.

Ikke desto mindre var der mere liv i gaden, end tilfældet ellers har været siden jul - det havde blandt andre Erik og Lissi Karlsen bemærket.

- De andre dage har der jo næsten ikke været et øje her, siger Erik Karlsen.

Han selv og hustruen havde dog ikke planer om at kigge indenfor i nogen af butikkerne, for de ville hellere undgå den første dags forventede trængsel.

- Vi er bare kommet for at se, hvor travlt her er, men når først det er dampet lidt af, så skal jeg give den gas, grinte Lissi Karlsen.

Andre kunder var mindre tilbageholdende, som eksempelvis Annette, der ikke ønskede sit efternavn i avisen. Hun havde været forbi Imerco og købt nogle nye fade på tilbud. Nogen, hun har haft kig på i et stykke tid, men ikke har villet købe, før hun igen kunne lægge sine penge i en lokal butik.

- Jeg handler ikke på nettet og slet ikke i butikker som Bilka, så jeg synes, det er fint, at der er åbent her lokalt igen, og gør hvad jeg kan for at støtte butikkerne. Der skulle bare være nogle flere af dem, jeg synes, det er skrumpet meget gennem årene, siger hun.

Et andet sted stod Susanne - hun ville heller ikke have efternavnet i avisen - og ventede på sin mand, Carsten, der var inde i Bog & Idé. Parret havde ligesom Annette ventet med de indkøb, de kunne, indtil de lokale butikker åbnede igen.

- Det er skønt, der er åbent igen. Vi støtter virkelig erhvervslivet i Vordingborg og har savnet at kunne komme ud, sagde Susanne, der roste Vordingborgs butikker for deres initiativrigdom og evne til at holde humøret oppe under nedlukningen.

Dagens indkøb i Bog & Idé begrænsede sig til nogle nye ringbind, og på den måde var ægteparret Lise og Jan Duvander noget mere eventyrlystne i deres genåbingsíndkøb. Der var blevet byttet et par vanter til Jan, indkøbt en ny pyjamas til en vens snarlige fødselsdag, og parret var nu på vej i legetøjsbutikken efter en gave til barnebarnet på fem år.

- Vi har ventet med fødselsdagsgaverne, indtil vi så, om butikkerne kunne nå at åbne igen, fortalte de to.

- Vi tænker meget over at købe lokalt, og har næsten ikke handlet, mens butikkerne har været lukket. Man kan godt mærke, at man ikke har brugt så mange penge som normalt, sagde Jan og Lise Duvander, der så frem til dagens ekspedition i Algade.

- Jeg må så også sige, at da vi kom herned og så flagene - der kom der næsten en lille klump i halsen, sagde Lise Duvander.