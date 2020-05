Definitivt: Midsommer Festival er aflyst

Midsommer Festival har, som alle andre festivaler i landet, holdt et vågent øje med udviklingen af corona-virussen, i håbet om at det kunne lade sig gøre at holde festivalen til sommer.

- Vi er meget kede af at skulle aflyse Midsommer Festival 2020. Sidste år havde vi vores største antal publikum nogensinde og vi havde glædet os utroligt meget til at se festivalen udvikle sig yderligere i år. Vi havde sammensat et stærkt program, tilføjet flere aktiviteter og endda udvidet festivalen med en ekstra dag. Desværre har vi måttet sande, at en eventuel afvikling i år ville have været under strenge restriktioner - selvom vi vil gøre meget for at afvikle festivalen, vil vi ikke gå på kompromis med festivalstemningen og har derfor valgt at aflyse, meddeler festivalleder Marc Facchini.