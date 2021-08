Mange tror fejlagtigt, at der er højrevigepligt i det defekte kryds på Københavnsvej, men som det tydeligt ses her på billedet, så er der ubetinget vigepligt på Valdemarsgade og Fuglebakken. Færdselstavlen er dog svær at se, hvis man kommer fra Københavnsvej. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Defekt lyskryds skaber trafikal forvirring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Defekt lyskryds skaber trafikal forvirring

Vordingborg - 13. august 2021 kl. 16:37 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Vejfolkene plejer normalt at være hurtigt på pletten, når der er problemer med lyskrydsene. Midt i Vordingborg By har man dog nu i dagevis måtte leve med, at et af byens mest trafikerede kryds har stået uden lys.

Der er tale om lyskrydset ved Københavnsvej, Valdemarsgade og Fulgebakken, hvor en skade på systemet har vist sig langt større end først antaget.

Skaden er ifølge afdelingsleder Bjørn Buch fra kommunens afdeling for Trafik og Ejendomme opstået, da nogle af masterne i krydset skulle rykke i forbindelse med renoveringen af fortove og cykelstier på Københavnsvej.

- I forbindelse med rykningen af en af masterne er der kommet en skade på et kabel. Den efterfølgende regn har gjort, at der kom en større skade på styreskabet. Det kræver reservedele, som vi ikke har liggende på lager, så det er det, som vi nu venter på, forklarer Bjørn Buch, der ikke har nogen tidshorisont på, hvornår lyskrydser er oppe igen.

Mens lyskrydset har været nede, så er der opstået en hel del forvirring på de sociale medier om, hvordan man skal færdes i et lyskryds, når der ikke er lys i trafiklysene.

Mange holder på, at man som standard har højrevigepligt i et kryds, og derfor altid skal vige tilbage for trafik fra højre. Det passer dog ikke i krydset ved Københavnsvej. Her er der nemlig ubetinget vigepligt både på Valdemarsgade og Fuglebakken, hvor bilisterne altså skal holde tilbage for al trafik på Københavnsvej, både til venstre og højre.

Der er ganske vist ikke tegnet hajtænder på vejene, men der står tydeligt ubetinget vigepligt-færdselstavler både på Valdemarsgade og Fuglebakken.

Overtræder man den ubetingede vigepligt, så giver det et klip i kørekortet og en bøde på 2000 kroner.

Kommer man kørende på Københavnsvej, så kan det umiddelbart være svært at se, at man har forkørselsret i krydset, men her er færdselsloven meget tydelig. Som bilist har man pligt til at orientere sig om skiltningen på de tilstødende veje. Ubetinget vigepligt-færdselstavlen er designet specielt til, at man nemt vil kunne genkende den, også selvom man kun kan se bagsiden af tavlen. Det er nemlig den eneste færdselstavle, hvor trekantens spids vender nedad.