Debat om trafik og ungdomsuddannelser

Ingen ny vejføring ved daginstitution, men flere skal kunne lade elbilen op lokalt og flere skal hjælpe unge i gang med en uddannelse

Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen vil have udarbejdet en plan for at få sat skub i etableringen af flere hurtigopladere til elbiler. Man glæder sig også over et tiltag, der skal få mange flere til at hjælpe med til at få unge i gang med en ungdomsuddannelse. Til gengæld var der uenighed om vejføringen til den nye daginstitution i Præstø.

Onsdag i sidste uge afholdt kommunalbestyrelsen i Vordingborg det, borgmesteren betegnede som årets forhåbentlig sidste online møde. Fra hver sin skærm hjemme i stuerne diskuterede lokalpolitikerne sig igennem dagsordenen, der blandt andet indeholdt en stillingtagen til vejføringen til den kommende daginstitution i Præstø.

Fra Præstø Lokalforum og beboerne på Rugvænget har der været kritik af, at kommunen vil benytte netop Rugvænget som tilkørselsvej - det er vejen slet ikke dimensioneret til, mener beboerne. Heroverfor står kommunens administration, der mener at løsningen er god nok.

Ligesom administration og lokale borgere ikke er enige, således er også lokalpolitikerne delte. Socialdemokraterne, SF, radikale, Enhedslisten og konservative vil når institutionen er bygget og taget i brug igangsætte en trafikmåling for at klarlægge om der er behov for at lave en anden vejføring til institutionen. Det synes DF og Venstre ikke er godt nok; Venstre vil have lavet en alternativ vejføring samtidig med at institutionen bygges og DFs Marie Hansen kalder forslaget for "en lappeløsning".

- Man sikrer jo heller ikke at et skib er tæt når man først har sendt det ud på havet, siger hun og Nye Borgerliges Heino Hahn ser gerne, at Trafiksikkerhedsrådet i kommunen tager sagen op på sit kommende møde.

Venstre, DF og Nye Borgerlige måtte dog acceptere, at flertallet stemte for, at der først igangsættes en trafikmåling, når den nye daginstitution er taget i brug.

Ladere til elbiler og cykler - Det skal være simpelt at køre grønt i Vordingborg kommune, lød det fra socialdemokratiets Thorbjørn kolbo, da han præsenterede partiets forslag om at lave en plan for, hvordan der kan komme flere ladere til elbiler op i Vordingborg Kommune.

Regeringen vil have flere danskere til at investere i elbiler, men det kræver, at infrastrukturen følger med, hvis det skal være attraktivt. Derfor vil socialdemokraterne lokalt have hurtigladere til elbiler i såvel sommerhusområder, ved dagligvarebutikker som idrætssteder og kulturinstitutioner.

- I øjeblikket er der kun én hurtiglader i kommunen; den står ved Shell i Vordingborg, lød det fra Kolbo, der mener at kommunen skal samarbejde med kommercielle aktører på området for at sætte skub i udviklingen.

Der er nemlig i øjeblikket mulighed for at få økonomisk støtte fra staten til grønne løsninger.

- Så lad os komme i gang med at få lavet en plan, sagde Thorbjørn Kolbo.

Alle partier i kommunalbestyrelsen bakkede op om forslaget - bortset fra Nye Borgerlige, der dels ville have at forslaget skulle komme fra kommunalbestyrelsen og ikke socialdemokratiet, dels også skulle indeholde en plan for brintbiler. Venstres Per Ole Sørensen sørgede for at forslaget blev udbygget, så også ladere til elcykler kom med i planerne.

Forslaget blev vedtaget og givet til Klima- og Miljøudvalget, der bliver dem, der skal arbejde videre med den egentlige plan.

Alle skal hjælpe de unge Det er ingen hemmelighed, at alt for mange unge i Vordingborg kommune aldrig får en ungdomsuddannelse. Politisk har man de senere år iværksat en række initiativer, der skal få de unge til at vælge at tage en ungdomsuddannelse, men det er nødvendigt med flere, mener Anders J. Andersen (S), formand for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

- Vi ved, det er noget, der tager lang tid og er ét langt sejt træk. Institutionerne kan ikke gøre det hele alene, siger han og pointerer, at civilsamfundet som helhed bliver nødt til at komme i spil.

- Vi skal løfte i flok. Vi skal have en større kollektiv bevidsthed om, at vores unge mennesker skal have en ungdomsuddannelse, sagde han, da han præsenterede udvalgets forslag til, hvordan et forpligtende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, organisationer og kommunen skal få flere unge i uddannelse.

Kort sagt skal det ske gennem seks såkaldte pejlemærker, som Anders Andersen kaldte: "Inspirerende rammer", "motivation og engagement", "tryghed og støtte", "relevante lokale uddannelser" og "alle skal være med".

Planen er, at udvalgets formand og næstformand skal holde en række kaffemøder med interessenter for at få udarbejdet en drejebog. Interessenterne er fagforeninger, Vordingborg Erhvervsforening, lokale uddannelsesinstitutioner, boligselskaber, kultur- og idrætsforeninger samt kommunale råd.

Forslaget blev positivt modtaget af en samlet kommunalbestyrelse. Alternativets Ann Busch takkede udvalget for at "tænke nyt og tænke stort" og Bo Manderup (V) bakkede op med ordene:

- Det er rigtig vigtigt - i særdeleshed i Vordingborg Kommune.

Hjælp til flere badebroer i kommunen Politikerne vedtog at frigive midler til etablering af badebroer rundt om i kommunen. Else marie Langballe Sørensen (SF), formand for Klima- og Miljøudvalget påpegede, at kommunen ikke vil gå ind og være bygherre på badebroerne.

- Vi håber, at mange vil byde ind som bygherre, og så vil vi gerne støtte, sagde hun på kommunalbestyrelsesmødet.

- Udover det, har vi betinget os, at det skal tænkes sammen med udviklingen af vores havne.

Sætter gang i springcenter Der blev også frigivet fem millioner kroner så arbejdet med at etablere et spring- og bevægelsescenter ved DGI-huset i Vordingborg kan komme i gang.

I den forbindelse har man besluttet at lave en noget konstrueret struktur, hvor DGI-huset laver et datterselskab, der står for byggeriet og efterfølgende lejer ud til DGI-huset. Man deler centret op i en "ejerlejlighedsstruktur" - noget der også er i brug for teatersalen på VU - og så køber kommunen plads til dem, der gerne vil ind. Beslutningen bortfalder såfremt Skattestyrelsen ikke godkender konstruktionen.