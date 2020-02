Se billedserie Det er planen, at det nye rådhus skal bygges i forlængelse af job- og borgercentret i en trekant ud mod krydset ved Valdemarsgade og Voldgade, hvor der i dag er parkeringsplads. Foto: Lars Christensen

Debat om nyt rådhus kører lystigt videre op til borgermødet

Vordingborg - 12. februar 2020 kl. 09:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyheden om, at kommunen 25. februar holder borgermøde, om hvad det nye rådhus i Vordingborg skal indeholde, har atter pustet til debatten, om det er nødvendigt eller ej med et splinternyt rådhus.

På Sjællandskes facebookside har flere brugere været til tasterne.

- Det ser godt ud med en invitation til et borgermøde, men hvad hjælper det? De fleste borgere vil ikke have et nyt rådhus pt., skriver Erik Mathiesen.

Et politisk flertal minus Venstre har over de næste fire år afsat 120 millioner kroner på budgettet til byggeriet af det nye rådhus.

- Spar dog de penge og brug et eller flere af de eksisterende rådhuse, lyder det fra Poul Vium.

Det nye rådhus skal bygges i forlængelse af det nuværende job- og borgercenter ud mod Valdemarsgade.

- Det vil ikke stå godt til de triste huse i Valdemarsgade og Algade, mener Poul Svane Andresen.

- Lad være med at bygge så højt og så gult, da Vordingborg er en lav by med røde mursten. Rådhuset skal ikke dominere det hele, men være et symbol på vores demokrati - varmt og indbydende og nede på jorden. Gerne tænkt på genbrug og energibesparende og billigt, skriver Berit Ziegler, inden hun tilføjer:

- Allerhelst sparer vi den udgift, som et nyt rådhus helt væk.

Ronni Lykkehus, der er Venstres førstesuppleant til kommunalbestyrelsen, giver også sit besyv med.

- Tænk om man brugte de penge (der i øvrigt ikke er der) til at øge lysten til at flytte til vores kommune i stedet. Vi kunne starte med at forbedre vores slidte infrastruktur, bygge cykelstier overalt og moderniserer alle idrætsfaciliteter samt sørge for ordentlige internetforhold alle steder i kommunen, skriver Ronni Lykkehus, der peger på, at tilflyttere i den arbejdsdygtige alder er alfa og omega for kommunen.

- Ifølge de sidste nye prognoser er vi truet af en voldsom demografisk udfordringer, lyder det fra Ronni Lykkehus.

Borgermødet foregår i kantinen på det nuværende rådhus fra klokken 17-20. Tilmelding skal ske på borgerneshus@vordingborg.dk senest 23. februar.